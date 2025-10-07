ادامه روند افزایشی قیمت نفت

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معامله‌های روز سه‌شنبه (۱۵ مهر) همچنان ) تحت تأثیر اعلام رقم کمتر از حد انتظار برای لغو کاهش عرضه داوطلبانه از سوی هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) حدود ۰.۳۵ درصد افزایش یافت؛ اقدامی که بخشی از نگرانی‌ها درباره رشد عرضه را کاهش داد، هرچند تحلیلگران هشدار داده‌اند ضعف تقاضا در سه‌ماه چهارم می‌تواند این روند را محدود کند.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۳ و ۵۶ دقیقه بامداد روز سه‌شنبه به‌وقت گرینویچ با ۲۳ سنت یا ۰.۳۵ درصد افزایش، به ۶۵ دلار و ۷۰ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال قیمت نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۲۱ سنت یا ۰.۳۴ درصد افزایش، به ۶۱ دلار و ۹۰ سنت برای هر بشکه دادوستد شد.

پش از تصمیم روز یکشنبه (۱۳ مهر) هشت عضو اوپک‌پلاس برای لغو روزانه ۱۳۷ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه‌ای برای ماه نوامبر، هر دو شاخص در جلسه معاملاتی پیشین بیش از یک درصد افزایش یافتند.

این تصمیم برخلاف انتظار بازار برای افزایش شدید عرضه گرفته شد و نشان می‌دهد هشت عضو اوپک‌پلاس در بحبوحه برآوردهای مربوط به مازاد عرضه در سه‌ماه چهارم و سال آینده میلادی، همچنان رویکردی محتاطانه در قبال افزایش سهم بازار دارند.

برآوردها نشان می‌دهد اوپک‌پلاس در سال جاری میلادی، روزانه بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه خود، رقمی معادل حدود ۲.۵ درصد از تقاضای جهانی را به بازارهای جهانی بازگردانده است.

در همین حالT عوامل ژئوپلیتیک از جمله درگیری نظامی روسیه و اوکراین، با ایجاد نااطمینانی در عرضه نفت خام روسیه، موجب حفظ کف قیمتی در بازار شده‌اند.

دو منبع صنعتی روز دوشنبه (۱۴ مهر) اعلام کردند پالایشگاه نفت کریشی روسیه، پربازده‌ترین واحد تقطیرش (CDU-۶)، را پس از حمله پهپادی و آتش‌سوزی متعاقب آن در ۱۲ مهرماه متوقف کرده است و پیش‌بینی می‌شود احیای دوباره‌اش حدود یک ماه زمان ببرد.

با این حال، قیمت نفت در بحبوحه تصمیم هشت عضو اوپک‌پلاس زیر فشار قرار گرفته است. تحلیلگران بازار هشدار داده‌اند که کاهش تقاضا ناشی از رشد اقتصادی ضعیف، به‌ویژه در پی تعرفه‌های تجاری آمریکا، می‌تواند مازاد عرضه را تشدید کند.

