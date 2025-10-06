به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در آیین تکریم و معارفه رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به تأسیس بنیاد مسکن در سال ۵٨ اظهار داشت: در آن سال‌ها حکومت به تازگی پایه گرفته و خاری در چشم تمام کشورها بود و کشور در شرایط جنگ قرار داشت. در همان سال‌ها بنیادهایی از جمله بنیاد مسکن شکل می‌گیرد چراکه به گفته امام خمینی این انقلاب پا برهنگان بوده و باید به این قشر پاسخگویی انجام شود.

وی با بیان اینکه بنیاد مسکن فقط بنیادی برای ساخت مسکن برای روستاییان و محرومان نبود، گفت: گستردگی ماموریت بنیاد مسکن از تهیه طرح هادی روستاها تا ساخت مصالح و ایجاد شرکت‌های پشتیبان است و در ایجاد تاسیس بنیاد مسکن این زنجیره کنترل مسکن دیده شده است. اما باید دید چقدر در این مسیر حرکت کرده‌ایم و چقدر پاسخگو بودیم، بعضاً می گویند چرا در این گزارش‌ها سیاه نمایی شود اما باید گفت این واقعیت کشور است و موضوع، نوع خدمات رسانی و ارایه خدمات به این مردم است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ارتباط بین راه و شهرسازی و بنیاد مسکن است، ادامه داد: بعد از ٢۵ سال بر این وافق هستم بنیاد مسکن زمانی می‌تواند خدمات با کیفیت ارایه دهد که با حفظ استقلال تصمیم بگیرد و اساسا بنیاد مسکن یک نهاد مستقل است. باید توجه داشت در همان زمان که بنیاد مسکن تاسیس شد وزارت شهرسازی وجود داشت اما حضرت امام تشخیص دادند که باید بنیاد مسکن راه اندازی شود.

وی با بیان اینکه پاسخگویی مسکن محرومان اولویت دولت چهاردهم است، اظهار داشت: موضوع اول شناسایی محرومان است که امروز با وجود از سامانه‌های متعدد در شناسایی محرومان مشکلی وجود ندارد و همچنین موضوع دیگر چگونگی پاسخگویی به این نیاز است که در این حوزه هم از گذشته اقدامات کارشناسی انجام شده‌ است. بنابراین اولویت این دولت پاسخ به مسکن محرومان است اما در کلان شهرها که با مشکل آب و محیط زیست مواجه هستیم و اسناد آمایشی مشخصی وجود دارد؛ مشکلاتی برای تخصیص زمین داریم اما در شهرهای کوچک و روستاها مشکلات کمتری در بحث اختصاص زمین وجود دارد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: همچنان برای بازنگری در طرح هادی روستایی مطالباتی وجود دارد و باید این خواسته در دستور کار قرار گیرد.

صادق با اشاره ورود بنیاد مسکن به شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از ٢۵ هزار نفر گفت: موضوع دیگر درباره شهرهای کوچک مقایس است که بنیاد مسکن به این موضوع ورود کرده و در اکثر شهرها پیش‌بینی‌های خوبی شده و پاسخگویی کیفی انجام شده‌ است. اما مشکل اصلی در ارتباط با مراکز و کلان شهرها است.

وی با بیان اینکه به هیچ وجه مهاجرت معکوس با بخشنامه و به صورت دستوری محقق نمی‌شود، ادامه داد: برای مهاجرت معکوس باید بستر سازی انجام شود و البته با هماهنگی این بسترسازی در حال انجام است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکید دارد که زمین‌های ارایه شده باید آماده ساخت باشد اگر اراضی آماده ساخت نباشد، نه تنها پاسخگویی به مسکن مردم انجام نشده بلکه مردم را هم گرفتار می‌کند.

صادق با انتقاد از واگذاری پروژه‌های دستوری به بنیاد مسکن در پروژه‌های که به صورت کارگزار به آن ورود کرده، اظهار داشت: در برخی از پروژه‌ها بنیاد مسکن، در قالب کارگزار به ساخت و سازها ورود دسته است. حال اینکه در برخی از شهرها در اجرای این پروژه‌ها اتفاق خوبی رخ نداد چراکه اساسا این پروژه‌ها به صورت دستوری به بنیاد مسکن واگذار شد و به همین دلیل است که هم افزایی‌ و هماهنگی‌ها باید تقویت شود.

وی گفت: مطالبات به حق، انباشته شده‌ای وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود .

همچنین غلامرضا صالحی، رییس سابق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این مراسم گفت: بیش از ۳۰ سال سابقه و توفیق خدمت در عرصه‌های مختلف را داشته‌ام ‌و در تمامی این سال‌ها در کنار مردم و برای خدمت به مردم فعالیت کردم.

وی با بیان اینکه در ۲۶ ماه گذشته و از زمان واگذاری مسئولیت در بنیاد مسکن، تمام تلاشم خدمت به مردم بوده ادامه داد: یکی از مهمترین برنامه هاست در بنیاد مسکن اجرای پروژه‌های مسکن محرومان بوده و خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه انجام‌شده که امید آفرین بوده است. از جمله اینکه در روزهای آغاز مسئولیت در دولت سیزدهم، تفاهم‌نامه‌ای مهم بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید که هدف از آن تأمین زمین برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی در شهرها بود.

رییس سابق بنیاد مسکن افزود: در اجرای این تفاهم‌نامه و ادامه آن در دولت چهاردهم، برای ساخت ۴۶ هزار واحد مسکونی در شهرهای مختلف، زمین شناسایی و صورت‌جلسه یا تحویل ادارات استانی شده است.

صالحی از آغاز عملیات ساخت ۱۲ هزار واحد در سراسر کشور خبر داد و گفت: تعدادی از آن‌ها در مراحل پایانی و آماده بهره‌برداری است. همچنین عملیات ساخت ۶ هزار واحد دیگر شروع شده است.

