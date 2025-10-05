خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل شرکت ساخت خبر داد؛

بهره‌برداری از قطعه ۷ آزادراه اصفهان–شیراز به ارزش ۲۲ هزار میلیارد تومان/صرفه‌جویی سالانه ۱۳۶ میلیون لیتر سوخت

کد خبر : 1696142
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از بهره‌برداری از قطعه ۷ آزادراه اصفهان–شیراز به طول ۱۲ کیلومتر و به ارزش ۲۲ هزار میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش ایلنا، هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل این شرکت در مراسم افتتاح برخط طرح‌های وزارت راه و شهرسازی که امروز یکشنبه ۱۳ مهرماه با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با اشاره به نقش راهبردی این آزادراه در شبکه ملی حمل‌ونقل گفت: آزادراه اصفهان–شیراز بخشی از راهگذر مهم شمال–جنوب کشور است که با هدف اتصال بنادر شمالی از جمله بندر انزلی به بنادر جنوبی همچون بندر بوشهر اجرا شده و نقش کلیدی در تسهیل ارتباطات، کاهش زمان سفر و ارتقای ایمنی تردد دارد.

وی افزود: توسعه راهگذرهای شمال–جنوب و شرق–غرب، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای رشد اقتصادی و متوازن کشور است و آزادراه اصفهان–شیراز با کوتاه‌سازی مسیر و کاهش حدود ۱۲۰ دقیقه‌ای زمان سفر، در افزایش ایمنی و صرفه‌جویی انرژی نقش چشمگیری دارد.

بازوند تاکید کرد: این آزادراه دو مرکز مهم استان‌های فارس و اصفهان را به‌صورت مستقیم به هم متصل می‌کند و با ایجاد میانبری جدید، ۱۳۴ کیلومتر از مسیر سفر کاسته و ۱۲۰ دقیقه زمان سفر را کاهش می‌دهد. این موضوع در کنار صرفه‌جویی سالانه ۱۳۶ میلیون لیتر سوخت، تحولی بزرگ در شبکه حمل‌ونقل ملی به شمار می‌آید.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:  آزادراه شیراز - اصفهان نه‌تنها بعد فنی و حمل‌ونقلی دارد، بلکه تأثیر اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای نیز خواهد داشت. کاهش سالانه ۵۵۰ نفر از کشته‌ها و مجروحان سوانح رانندگی، صرفه‌جویی اقتصادی بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال در سال و رونق گردشگری بین دو قطب فرهنگی و تاریخی کشور از جمله دستاوردهای ملموس این پروژه است.

وی با اشاره به ارزش روز قطعه هفتم این پروژه اظهار کرد: ارزش روز این قطعه ۲۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و با مشارکت دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجرا شده که از همکاری ارزشمند آنان قدردانی می‌کنیم.

بازوند تأکید کرد: ارتقای ایمنی جاده‌ای از اهداف اصلی این پروژه است و بهره‌برداری از آزادراه اصفهان–شیراز می‌تواند از بروز صدها تصادف و تلفات جاده‌ای پیشگیری کند.

 

