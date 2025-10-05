پرداخت بیش از ۹۰ درصد خسارت مشترکان خانگی
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان شرکت توانیر از تداوم اجرای طرح بیمه خسارات ناشی از نوسانات و حوادث برق برای مشترکان خانگی و تجاری خبر داد و گفت: در سال گذشته بیش از ۹۰ درصد خسارات مشترکان خانگی ناشی از نوسانات برق از محل این بیمهنامه جبران شد.
به گزارش ایلنا از توانیر، عبدالامیر یاقوتی با اشاره به حمایت از حقوق مشترکان و استمرار این خدمت اجتماعی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ نیز طبق روال گذشته، مبلغ بیمه درجشده در قبوض برق مشترکان بدون تغییر باقی مانده است؛ بهطوریکه برای مشترکان خانگی ماهانه ۳۰۰ تومان و برای مشترکان تجاری ۳ هزار تومان منظور میشود.
وی افزود: مبالغ دریافتی پس از وصول، در اختیار شرکت بیمهگری قرار میگیرد که در فرآیند مناقصه برنده شده است تا خسارات ناشی از آتشسوزیهای مرتبط با برق را جبران کند. بر همین اساس، در سال جاری شرکت بیمه آرمان بهعنوان بیمهگر جدید انتخاب شده که پیشتر نیز در سال ۱۴۰۰ با توانیر همکاری داشته است.
یاقوتی با اشاره به روند مکانیزه رسیدگی به پروندههای خسارت تصریح کرد: مشترکان زیاندیده میتوانند با مراجعه به سامانه بیمه توانیر به نشانی bime.tavanir.gov.ir اطلاعات خود را ثبت و مدارک لازم را بارگذاری کنند. این اطلاعات بهصورت الکترونیکی در اختیار شرکت بیمهگر قرار میگیرد و پس از ارزیابی فنی و تأیید خسارت، مبلغ مربوطه به حساب مشترک واریز میشود.
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان توانیر خاطرنشان کرد: فرآیند پرداخت خسارتهای سال جاری از حدود یک ماه آینده آغاز خواهد شد و پیشبینی میشود تا پایان دیماه، تمام پروندههای معوق از ابتدای سال جاری تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: پروندههای مربوط به سال ۱۴۰۳ که با بیمه دانا در حال رسیدگی است نیز تقریباً به مراحل پایانی رسیده و تنها تعداد محدودی از آنها بهدلیل نقص مدارک در حال تکمیل است.
یاقوتی در پایان ضمن قدردانی از همکاری شرکتهای بیمهگر در اجرای این طرح، بر استمرار حمایت توانیر از حقوق مشترکان و تسهیل فرآیند رسیدگی به خسارات ناشی از حوادث برق تأکید کرد.