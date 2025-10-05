خبرگزاری کار ایران
رشد چشمگیر تولید در ایران‌خودرو؛

جهش ۵۶ درصدی در شهریور ۱۴۰۴

جهش ۵۶ درصدی در شهریور ۱۴۰۴
کد خبر : 1696054
در حالی که بخش بزرگی از صنعت خودروی کشور با چالش‌های ساختاری و محدودیت‌های خارجی روبه‌روست، ایران‌خودرو توانسته در شهریورماه ۱۴۰۴ با ثبت رشد ۵۶ درصدی در تولید خودروهای سواری، عملکردی فراتر از انتظار به نمایش بگذارد.

به گزارش ایلنا، عملکرد گروه صنعتی ایران‌خودرو در پایان شهریورماه ۱۴۰۴ نشان‌دهنده جهشی قابل‌توجه در تولید خودروهای سواری است. بر اساس آمارهای منتشر شده، میزان تولید این بخش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۶ درصد رشد داشته است.

این دستاورد در شرایطی رقم خورده که صنعت خودروی کشور با چالش‌هایی همچون ناترازی انرژی، تداوم تحریم‌های بین‌المللی و تبعات جنگ دوازده‌روزه اخیر مواجه بوده است. با این وجود، ایران‌خودرو توانسته با ثبات مدیریتی، برنامه‌ریزی هدفمند و تمرکز بر بهبود فرآیندهای تولید، مسیر توسعه خود را حفظ کند.

کارشناسان معتقدند؛ روند صعودی تولید در ایران‌خودرو نشانه‌ای از افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت و پایداری در زنجیره تأمین این خودروساز بزرگ کشور است.

