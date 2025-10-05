خبرگزاری کار ایران
ارزش گمرکی آیفون ۱۷ اعلام شد/ قیمت در فروشگاه اینترنتی ۳۰۸ میلیون!
لیست سامانه‌ پنجره‌ واحد تجارت فرامرزی نشان می‌دهد که اولین آیفون ۱۷ پرو مکس در کانفیگ ۵۱۲ گیگابایتی جهت اظهار مسافری در سامانه‌ رجیستری گمرک قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، طبق لیست ارزشگذاری گمرکی TSC سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی، اولین آیفون ۱۷ با مشخصات Iphone ۱۷ pro max a۳۵۲۶ ۵۱۲gb جهت اظهار مسافری در فرآیند رجیستری در سامانه گمرک قرار گرفت.

ارزش گمرکی آیفون ۱۷ اعلام شد/ قیمت در فروشگاه اینترنتی ۳۰۸ میلیون!

ثبت نام آیفون ۱۷ در فهرست گمرک نشان‌دهنده‌ آغاز ورود محدود این دستگاه از مسیرهای مسافری است؛ روالی که پیش از عرضه‌ رسمی یا واردات به‌صورت انبوه، آغاز می‌شود.

برآوردها نشان می‌دهد هزینه‌ رجیستری مسافری آیفون ۱۷ حدود ۳۴ میلیون تومان خواهد بود. این عدد ممکن است بسته به نرخ ارز و تعرفه‌ گمرکی تغییر کند.

این در حالی است که آیفون ۱۷ پرو مکس با برچسب قیمتی سرسام‌آور در یک فروشگاه اینترنتی موجود شده است!

ارزش گمرکی آیفون ۱۷ اعلام شد/ قیمت در فروشگاه اینترنتی ۳۰۸ میلیون!

 

 

