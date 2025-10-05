امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات بانک کشاورزی از طریق کارت هدیه فراهم شد

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، با هدف ارتقاء سطح خدمات بانکی، افزایش رضایتمندی مشتریان و تسهیل فرآیند بازپرداخت اقساط، سرویس جدید بازپرداخت اقساط تسهیلات از طریق کارت هدیه در سامانه‌های خودپرداز این بانک راه‌اندازی و عملیاتی شد.

بر اساس این گزارش، بهره‌برداری از این خدمت نوین علاوه بر ایجاد سهولت در پرداخت اقساط و بهبود مدیریت مالی مشتریان، موجب افزایش دسترسی به خدمات بانکی، کاهش هزینه‌های انتقال وجه و کارمزد بانکی و رشد وصول مطالبات خواهد شد.

مشتریان محترم بانک کشاورزی می‌توانند با مراجعه به خودپردازهای این بانک در سراسر کشور و از طریق مسیر زیر، نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات خود اقدام کنند:

منوی خدمات پرداخت ← پرداخت اقساط ← وارد کردن شماره تسهیلات ← تأیید انجام عملیات

بانک کشاورزی همواره در مسیر نوآوری در ارائه خدمات مالی و اعتباری گام برداشته و این خدمت نیز در ادامه سیاست‌های این بانک برای بهبود تجربه مشتری و ارتقای بهره‌وری عملیاتی به اجرا درآمده است.

