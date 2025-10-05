خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات بانک کشاورزی از طریق کارت هدیه فراهم شد

امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات بانک کشاورزی از طریق کارت هدیه فراهم شد
کد خبر : 1696003
لینک کوتاه کپی شد.

در راستای توسعه خدمات نوین بانکی و تسهیل فرآیند بازپرداخت تسهیلات، بانک کشاورزی با راه‌اندازی سرویس جدیدی، امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات از طریق کارت هدیه را برای مشتریان خود در سراسر کشور فراهم کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، با هدف ارتقاء سطح خدمات بانکی، افزایش رضایتمندی مشتریان و تسهیل فرآیند بازپرداخت اقساط، سرویس جدید بازپرداخت اقساط تسهیلات از طریق کارت هدیه در سامانه‌های خودپرداز این بانک راه‌اندازی و عملیاتی شد.

بر اساس این گزارش، بهره‌برداری از این خدمت نوین علاوه بر ایجاد سهولت در پرداخت اقساط و بهبود مدیریت مالی مشتریان، موجب افزایش دسترسی به خدمات بانکی، کاهش هزینه‌های انتقال وجه و کارمزد بانکی و رشد وصول مطالبات خواهد شد.

مشتریان محترم بانک کشاورزی می‌توانند با مراجعه به خودپردازهای این بانک در سراسر کشور و از طریق مسیر زیر، نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات خود اقدام کنند:

منوی خدمات پرداخت ← پرداخت اقساط ← وارد کردن شماره تسهیلات ← تأیید انجام عملیات

بانک کشاورزی همواره در مسیر نوآوری در ارائه خدمات مالی و اعتباری گام برداشته و این خدمت نیز در ادامه سیاست‌های این بانک برای بهبود تجربه مشتری و ارتقای بهره‌وری عملیاتی به اجرا درآمده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی