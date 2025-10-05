به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقی‌نیا در دومین همایش از سلسله همایش‌های فصلی شرکت‌های تابعه بانک، ضمن تبریک تصویب صورت‌های مالی سالانه بانک و تحقق سود مناسب از محل شرکت‌ها، این دستاورد را حاصل تلاش مشترک تمامی کارکنان و مدیران بانک و شرکت‌های وابسته دانست و گفت: در سال جاری، بیش از سه هزار و ششصد میلیارد تومان از محل فعالیت شرکت‌های تابعه به سودآوری بانک افزوده شد که نتیجه برنامه‌ریزی دقیق، همکاری تیمی و گاه جدید به ظرفیت‌های گروه مالی بانک کشاورزی است.

وی با اشاره به رویکرد تازه اداره کل امور شرکت‌ها و نهادهای مالی بانک اظهار داشت: هدف ما این است که هر یک از شرکت‌های تابعه به یک واحد اقتصادی منظم، شفاف و پاسخگو تبدیل شوند تا بتوانند نقش مؤثری در تقویت تراز مالی بانک ایفا کنند.

متقی‌نیا با تأکید بر لزوم استقرار ساختارهای استاندارد حاکمیت شرکتی افزود: برای پایداری عملکرد و نظارت مؤثر، ضروری است وظایف هیات‌مدیره‌ها، حدود اختیارات مدیران، کمیته‌های حسابرسی و انتصابات و نحوه ارتباط شرکت‌ها با بانک در چارچوبی شفاف و فرآیند‌محور تعریف شود تا تصمیم‌گیری‌ها در مسیر درست و قانونمند انجام گیرد.

مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین از لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و موسسات تخصصی حسابرسی برای افزایش شفافیت عملکرد شرکت‌ها سخن گفت و افزود: حسابرسی‌های ویژه، گزارش‌های دقیق و ارزیابی مستمر، تضمین‌کننده سلامت و اثربخشی فعالیت‌های اقتصادی گروه مالی بانک کشاورزی خواهد بود.

متقی‌نیا در پایان با تقدیر از مدیران و کارکنان شرکت‌های تابعه، تأکید کرد: تمام تلاش ما آن است که ثمره عملکرد شرکت‌ها نه تنها در سودآوری بانک بلکه در بهبود معیشت کارکنان، توسعه اقتصادی کشور و خدمت‌رسانی پایدار به کشاورزان عزیز نمایان شود.

