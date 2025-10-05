خبرگزاری کار ایران
زمان قرعه‌کشی محصولات ایران خودرو مشخص شد

زمان قرعه‌کشی محصولات ایران خودرو مشخص شد
متقاضیان خرید محصولات ایران خودرو تا پایان امشب ۱۳ مهر ماه می‌توانند با ورود به سامانه ikcosales.ir ثبت نام کنند.

به گزارش ایلنا،  طرح فروش ایران خودرو ویژه متقاضیان عادی بدون نیاز به افتتاح حساب وکالتی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده است. 

در هشتمین دوره ثبت درخواست خرید محصولات ایران خودرو؛ پژو ۲۰۷، تارا، سورن، دنا و رانا پلاس در قالب فروش فوری با موعد تحویل ۳۰ روزه، فوق‌العاده با موعد تحویل ۹۰ روزه و پیش‌فروش با موعد تحویل حداقل چهار ماه پس از انعقاد قرارداد عرضه شده است.

زمان قرعه‌کشی محصولات ایران خودرو مشخص شد

متقاضیان تا ساعت ۲۴ امشب ۱۳ مهر ۱۴۰۴ فرصت دارند با مراجعه به سامانه ikcosales.ir  ثبت‌نام کنند و هر متقاضی مجاز به انتخاب فقط یک دستگاه خودرو است.

قرعه‌کشی اولویت‌بندی متقاضیان واجد شرایط با حضور مراجع نظارتی چهارشنبه ۱۶ مهر برگزار می‌شود و نتایج آن از طریق سامانه ایران‌خودرو به نشانی ikcopress.ir اعلام خواهد شد.

ابوالفضل اخگری، قائم‌مقام فروش و بازاریابی ایران‌خودرو گفت: ۷۳ هزار دستگاه خودرو در هشتمین دوره ثبت درخواست خرید محصولات ایران‌خودرو عرضه شده است. 

به گفته اخگری؛ بر اساس قانون، ۵۰ درصد ظرفیت عرضه به متقاضیان طرح حمایت از جوانی جمعیت، ۲۰ درصد به جایگزینی خودرو‌های فرسوده و ۳۰ درصد به متقاضیان عادی اختصاص یافته است.

