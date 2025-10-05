عبور صادرات نفت ونزوئلا از مرز روزانه یک میلیون بشکه

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، صادرات نفت ونزوئلا در ماه سپتامبر برای نخستین‌ بار از فوریه ۲۰۲۰ از مرز روزانه یک میلیون بشکه فراتر رفت؛ افزایشی که حاصل رشد تولید، فروش ذخیره‌سازی‌های انباشته‌شده و واردات بیشتر رقیق‌کننده‌های نفتی بوده است.

میانگین صادرات نفت خام ونزوئلا در سپتامبر به یک میلیون و ۹۰ هزار بشکه در روز رسید؛ رقمی که نسبت به ماه پیش از آن ۱۳ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی ۳۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

حدود ۸۴ درصد از کل صادرات نفت ونزوئلا در این ماه به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به چین ارسال شده است. نفت این کشور بیشتر از سوی واسطه‌هایی کمتر شناخته‌شده حمل می‌شود که از زمان اعمال تحریم‌ها، نقش اصلی در تجارت نفت ونزوئلا را ایفا کرده‌اند.

در همین حال یکی از تولیدکنندگان نفت آمریکا در ماه سپتامبر ۱۰۸ هزار بشکه در روز نفت خام ونزوئلا را به آمریکا ارسال کرده است؛ رقمی که نسبت به ماه مرداد، با میانگین ۶۰ هزار بشکه در روز، افزایش قابل‌توجهی داشته است.

در سه‌ ماه دوم سال جاری میلادی، با تعلیق موقت مجوزهای فعالیت شرکت‌های خارجی در ونزوئلا، صادرات نفت کاهش یافت و این موضوع موجب انباشت ذخیره‌سازی‌های نفت خام در منطقه کمربند نفتی اورینوکو شد.

شرکت دولتی نفت ونزوئلا از اوت تخلیه این ذخیره‌سازی‌ها را آغاز کرده و همزمان واردات نفتای سنگین و نفت خام سبک را از متحدانی مانند روسیه و چین افزایش داده است.

کل واردات رقیق‌کننده‌ها در سپتامبر به حدود روزانه ۴۱ هزار بشکه رسید، در حالی که این رقم در ماه پیش از آن ۹۹ هزار بشکه در روز بود.

با این حال میانگین انباشته واردات رقیق‌کننده‌ها تا پایان سپتامبر به حدود ۹۲ هزار بشکه در روز رسیده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته میلادی، با میانگین روزانه ۸۸ هزار بشکه افزایش نشان می‌دهد.

ونزوئلا همچنین در سپتامبر ۵۲ هزار بشکه در روز نفت خام و سوخت به کوبا، متحد سیاسی خود و ۷۴ هزار تن متانول و فرآورده‌های نفتی به اروپا صادر کرده است.

برآوردهای رسمی نشان می‌دهد تولید نفت خام ونزوئلا در اوت به یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسیده؛ رقمی که نسبت به ماه پیش از آن، با تولید روزانه یک میلیون و ۸۰ هزار بشکه، افزایش یافته و بالاترین سطح تولید از فوریه ۲۰۱۹ رسیده است.

