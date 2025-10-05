اعلام قیمت طلا و سکه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۴ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و ۹۵۴ هزار تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار ۱۴ میلیون و ۶۰۶ هزار تومان معامله می‌شود و نرخ هر انس طلا به ۳هزار و ۷۷۰ دلار است.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد به ۱۱۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام طرح قدیم به ۱۰۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. نیم سکه ۶۱ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان و ربع سکه هم ۳۴ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

انتهای پیام/