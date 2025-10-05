معاون وزیر راه و شهرسازی:
سه مرحله افتتاح پروژههای عمرانی در دولت چهاردهم
وزیر راه و شهرسازی جزییات سه مرحله افتتاحهای پروژههای عمرانی در دولت چهاردهم را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، در مراسم افتتاح برخط طرحهای وزارت راه و شهرسازی با حضور رئیسجمهور، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از حمایتها و همدلی نهادهای مختلف، گزارشی از روند افتتاح طرحهای عمرانی در دولت چهاردهم ارائه و بر ادامه حرکت در مسیر عدالتمحوری و مردمداری تأکید کرد.
صادق در ابتدای سخنان خود با اشاره به هماهنگی و همدلی میان اعضای هیئت دولت، پیمانکاران، استانداران و حمایتهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: این وفاق جمعی موجب شده است که امروز بتوانیم در خدمت مردم شریف کشور، بخشی از پروژههای مهم را افتتاح کنیم.
صادق با یادآوری سه مرحله افتتاح طرحهای عمرانی در دولت چهاردهم، اظهار داشت: نخستین مرحله در بهمنماه سال گذشته برگزار شد که طی آن بیش از ۸۲ هزار واحد مسکن شهری و روستایی و بیش از ۲۳۰۰ پروژه در حوزههای حملونقل و هواشناسی افتتاح شد.
وی افزود: دومین مرحله در سوم خرداد سال جاری انجام گرفت که با همراهی رئیسجمهور، بیش از ۴۳ هزار واحد مسکن حمایتی در بخشهای شهری و روستایی و بیش از ۴۲ هزار پروژه در حوزههای حملونقل، بازآفرینی شهری، شهرسازی و هواشناسی به بهرهبرداری رسید.
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: در گام سوم دولت چهاردهم، شاهد افتتاح مجموعهای دیگر از پروژهها هستیم؛ از جمله بیش از ۵۷ هزار واحد مسکن حمایتی، پروژههای حملونقلی، طرحهای بازآفرینی شهری، پروژههای تکمیل خدمات در شهرهای جدید و طرحهای مرتبط با حوزه هواشناسی
صادق با تأکید بر نقش پیگیریهای رئیسجمهور، همدلی کابینه، حمایتهای مجلس و تلاش استانداران و نیروهای اجرایی گفت: این اقدامات نتیجه همافزایی و زحمات گسترده در سراسر کشور است. هرچند هنوز تا تحقق کامل مطالبات بهحق مردم فاصله داریم، اما تأکید رئیسجمهور بر عدالتمحوری و مردمداری، مسیر حرکت را روشن کرده و تلاش ما بر این است که گامهای بلندتر و مؤثرتری در این جهت برداریم.
وزیر راه و شهرسازی در بخش پایانی سخنان خود به تحولات حوزه حملونقل ریلی اشاره کرد و گفت: روز گذشته، چهارمین جلسه هماهنگی با محوریت مشارکت بخش خصوصی برگزار شد و بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان قرارداد در زمینه ناوگان ریلی منعقد شد تا در حوزه ساخت و تولید داخل، بهویژه لکوموتیو و واگن، با تکیه بر توان نخبگان جوان کشور گامهای مهمی برداریم.