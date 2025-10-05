در نشست خبری مطرح شد:
تولید گوشت قراردادی در جامعه عشایری کلید میخورد
رئیس سازمان امور عشایر با اشاره به آغاز مطالعه برای تولید گوشت قراردادی در جامعه عشایر، گفت: این طرح به زودی کلید میخورد تا تولیدات عشایر از یکنواختی محصول برخوردار باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر امروز یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ در نشست خبری به مناسبت "۱۵ مهر روز ملی روستا و عشایر"، در تشریح اهم فعالیتها و برنامههای عمرانی و خدماترسانی به عشایر کشور، گفت: امام (ره) عشایر را ذخایر انقلاب دانستند و عشایر در ابتدای مبارزات علیه طاغوت به فرمان امام، مسلح شدند و تظاهرات مسلحانه علیه طاغوت برپا کردند.
وی ادامه داد: امام خمینی (ره) عشایر را در کنار نیروهای مسلح و قوای مسلحانه برمیشمرد و در وصیتنامه سیاسی خود تاکید بر توجه خاص دولت به نیروهای مسلح و عشایر داشت و معتقد بودند که وجود عشایر برای کشور هم فرصت و هم نعمت است.
فعالیت عشایر زودبازدهترین بخش تولیدی کشور است
رئیس سازمان امور عشایر گفت: ایرانیت ایران تابعی از وجود عشایر و جامعه عشایری است. سبک زندگی عشایر و نوع فعالیتشان، بهرهورترین، پربازدهترین و زودبازدهترین بخش تولیدی کشور بوده است. این قشر ظرفیتهای مختلف گردشگری، تولید گوشت قرمز و صنایع دستی دارند که میتواند به اقتصاد غیرنفتی ما کمک کند.
تولید گوشت عشایر دانشبنیان میشود
میرزاوند افزود: تولید ۲۵ درصد گوشت کشور در حال حاضر توسط جامعه عشایری صورت میگیرد و این ظرفیت وجود دارد که با دانش فنی و دانشبنیان کردن آن، تولید گوشت قرمز عشایر حداقل به ۴۰ درصد ارتقا یابد. این ظرفیت مغفول ماندهای است که شدنی است.
وی ادامه داد: تولید گوشت توسط عشایر، وابستگی کمتر از ۵ درصدی به واردات نهاده دارد و عشایر ۹۵ درصد نهاده مورد نیاز خود را از مراتع میگیرد. با اجرای طرح مرتعداری توسط مرتعداران که همان عشایر هستند، مراتع بهرهورتر خواهد شد و تولید گوشت و تکمیل زنجیره ارزش اتفاق خواهد افتاد.
میرزاوند با بیان اینکه تولید قراردادی و دانشبنیان گوشت توسط عشایر این ظرفیت را دارد که کشور را به خودکفایی در گوشت برساند، گفت: تولید گوشت جامعه عشایری به شکل علمی، فنی، فناورانه و با ایجاد زنجیره ارزش برای کشور خیر جمعی به دنبال خواهد داشت.
پلاکهای شیرخطی دو منظوره برای عشایر عملیاتی میشود
رئیس سازمان امور عشایر گفت: در نظر داریم که کارت سوخت عشایر برای تحویل سهمیه آرد آنها نیز شارژ شود تا عشایر قادر باشند که آرد خود را از نزدیکترین مکان تعیینشده برای توزیع آرد عشایر دریافت کنند.
میرزاوند افزود: با رایزنی با پلیس راهور قرار است به زودی تفاهمنامهای داشته باشیم تا برای نخستین بار پلاکهای شیر خطی دوگانه ویژه تانکرهای آبرسان عملیاتی شود. طبق این طرح قرار است کامیونهای باربری به گونهای شاسیکشی شوند که تانکرها را جابهجا کنیم و برای دام عشایر و جابهجایی اقلام زندگی عشایری استفاده کنیم.
خدمترسانی به عشایر با انحلال سازمان امور عشایر مختل میشود
رئیس سازمان امور عشایر با اشاره به پیشنویس مصوبهای که انحلال این سازمان را در پی خواهد داشت، گفت: جامعه عشایر در روز ۱۵ مهر برای جشن روز ملی روستا و عشایر گرد هم میآیند ولی فردای آن روز تنها سازمان تخصصی خدمترسان به این جامعه منحل میشود.
میرزاوند ادامه داد: این مصوبه هماکنون به صورت پیشنویس است و هنوز تصویب نشده است. امیدواریم با تدابیر هیات دولت و شورای عالی اداری در این مصوبه تجدید نظر شود چون نیت ما خدمترسانی به جامعه عشایری است.
وی افزود: جامعه عشایر از این انحلال دلخور هستند و پایگاهی برای حمایت میخواهند زیرا زندگی عشایری بسیار سخت و طاقتفرسا و بدون امکانات است.
تمام ایلراهها تحت پوشش تلفن همراه قرار میگیرند
رئیس سازمان امور عشایر با بیان اینکه ۹۰ هزار محل توسط مخابرات در اختیار این سازمان قرار داده شده تا مختصات جغرافیایی ایلراهها تعیین شود، گفت: با تقویت دکلهای موجود ایلراهها تحت پوشش تلفن همراه قرار گیرد.
میرزاوند افزود: بدین ترتیب با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان دولت چهاردهم تمام ایلراهها تحت پوشش تلفن همراه قرار خواهد گرفت.
وظیفه ما تسهیل زندگی عشایری است
رئیس سازمان امور عشایر گفت: یکی از کارهای اساسی سازمان امور عشایر، سیاستگذاری راهبری و تعیین راهبردهای خدمترسانی و تسهیل زندگی عشایر است که این عزیزان از امکانات زندگی برخوردار باشند و به حفظ هویت ایرانی اسلامی ما ادامه دهند.
میرزاوند ادامه داد: عشایر اینقدر نجیب، شریف و کمتوقع و بدون حاشیه هستند که اگر کمبودی هم در خدماترسانی به آنها بوده است، همیشه پای نظام و کشور ماندهاند.