به گزارش ایلنا از مدیریت منابع آب ایران، بر اساس آخرین آمار ایستگاه‌های باران‌سنجی وزارت نیرو، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور به ۱۸.۱۸ میلیارد مترمکعب رسیده است که نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. در حال حاضر، میزان پرشدگی سدهای کشور تنها ۳۵ درصد است و هفت سد نیز کمتر از پنج درصد ظرفیت خود را پر کرده‌اند.

از ابتدای سال آبی جدید تا ۱۲ مهرماه، ورودی آب به مخازن کشور ۰.۳۴ میلیارد مترمکعب ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۵۰ درصدی مواجه شده است. در همین بازه زمانی، خروجی سدها ۲۹.۶۹ میلیارد مترمکعب بوده که ۳۳ درصد کمتر از سال قبل است.

همچنین، ارتفاع کل بارش‌های جوی کشور از ابتدای سال آبی تاکنون تنها ۱.۵ میلیمتر گزارش شده است؛ این مقدار نسبت به میانگین بلندمدت ۲ میلیمتر و نسبت به سال گذشته ۳ میلیمتر کمتر است.

این آمارها نشان می‌دهد که وضعیت منابع آبی کشور در آغاز سال آبی جدید با چالش جدی مواجه است و مدیریت مصرف آب ضرورت بیشتری پیدا کرده است.

