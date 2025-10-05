خبرگزاری کار ایران
با دستور رئیس جمهور انجام می‌شود؛

افتتاح هم‌زمان ۵۷ هزار و ۲۲۶ واحد مسکن حمایتی و ۲۰۲ پروژه عمرانی در کشور

آیین بهره‌برداری متمرکز از ۵۷ هزار و ۲۲۶ واحد مسکن حمایتی و ۲۰۲ پروژه حمل‌ونقل، شهرسازی و هواشناسی در سراسر کشور با حضور مقامات ارشد کشور برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه ۱۳ مهرماه، در سومین گام از طرح «در مسیر تحول»، آیین افتتاح و بهره‌برداری متمرکز از پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی به یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه، به دستور رئیس جمهور و با حضور ویدیو کنفرانسی وزیر راه و شهرسازی برگزار خواهد شد.

 در این مراسم از ۵۷ هزار و ۲۲۶ واحد مسکن حمایتی در نقاط مختلف کشور به‌صورت هم‌زمان بهره‌برداری می‌شود.

همچنین در این آیین، ۲۰۲ پروژه در حوزه‌های حمل‌ونقل، شهرسازی و هواشناسی به بهره‌برداری خواهد رسید، پروژه‌هایی که ارزش سرمایه‌گذاری آن‌ها بالغ بر ۱۶۴ هزار میلیارد تومان و ۱۲۵ میلیون دلار اعلام شده است.

مجموع این طرح‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های ملی، تسهیل دسترسی به مسکن، افزایش ایمنی و سرعت در حمل‌ونقل و تقویت شبکه هواشناسی کشور انجام شده و بخشی از برنامه کلان دولت برای تحقق عدالت عمرانی و توسعه متوازن در استان‌ها به شمار می‌رود.

اجرای این طرح‌ها نه‌تنها زمینه اشتغال هزاران نفر را فراهم کرده بلکه نقش مؤثری در رونق تولید مصالح ساختمانی، گسترش حمل‌ونقل ریلی و هوایی، و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت.

