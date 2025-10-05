بارندگی تهران صفر است/ روند نزولی ذخایر آبی پایتخت

خبرگزاری کار ایران
اوضاع بارندگی از ابتدای سال آبی تا روز ۱۱ مهر بیانگر از آن است که میزان بارندگی تهران در این مدت صفر بوده است و اختلاف صد در صدی با متوسط درازمدت (۵۷ ساله) با ۴.۲ میلیمتر بارش را نشان می دهد.

به گزارش ایلنا، بر اساس آخرین آمار از وضعیت ذخایر سدهای پنج‌گانه تامین‌کننده آب تهران؛ سد امیرکبیر تا ۱۲ مهر ماه با ۲۵ میلیون متر مکعب موجودی مخزن، ۱۴ درصد پرشدگی  دارد که نبست به مدت مشابه سال قبل ۷۶ درصد آب کمتری دارد.

سد لار در سامانه شرق ۱۹ درصد موجودی آب دارد و تنها ۲ درصد از مخزن این سد دارای آب است و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹ درصد کاهش داشته است.

سد طالقان ۱۶۷ میلیون متر مکعب آب در خود ذخیره کرده و ۴۰ درصد پرشدگی دارد، این سد هم ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته منفی است.

لتیان-ماملو نیز با ۳۶  درصد موجودی و ۱۱ درصد پرشدگی نسبت به سال گذشته ۵۲ درصد کاهش ذخیره آبی دارد.

اوضاع بارندگی نیز از ابتدای سال آبی تا روز ۱۱ مهر بیانگر از آن است که میزان بارندگی تهران در این مدت صفر بوده است و اختلاف صد در صدی با متوسط درازمدت(۵۷ ساله) با ۴.۲ میلیمتر بارش را نشان می دهد.

مقدار بارش سال آبی گذشته نیز ۱۴.۴ میلیمتر بوده که نسبت به بارندگی صفر امسال حاکی از صد در صد اختلاف است.

