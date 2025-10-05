مدیر عامل بانک مسکن در گفتوگو با ایلنا:
وام مسکن بالا برود مردم نمیتوانند اقساط را بپردازند / قسط ۱۷ میلیونی برای وام ۶۵۰ میلیون تومانی
مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه هرچه تسهیلات مسکن افزایش پیدا کند، اقساط آن هم افزایش پیدا میکند، گفت: توان بازپرداخت در تسهیلات بسیار مهم است و همین امروز اقساط تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۷ میلیون تومان است که این عدد برای مخاطبان این تسهیلات رقم بالایی محسوب میشود.
علی خورسندیان، مدیر عامل بانک مسکن در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن از طریق تسهیلات اظهار داشت: به طور مجموع تا کنون برای ۳۸۰ هزار واحد در قالب پروژه نهضت ملی قرارداد منعقد شده که این قرارداد معادل ۱۷۵ همت است.
وی ادامه داد: از این ۳۸۰ هزار واحد ۱۱۵ هزار واحد تعیین تکلیف و فروش اقساطی شده است که این اقدام قدم مهمی بوده و بابت آن معادل ۱۰۳ همت هم تخصیص داده شده است و تا پایان سال هم با این روال پیش میرویم تا تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن با سرعت انجام شود.
مدیر عامل بانک مسکن همچنین با اشاره به تعیین تکلیف پرونده مسکن مهر گفت: ۱۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقیمانده بود که این تعداد مسکن به پروژه نهضت ملی ملحق شدند تا به امروز ۲۰ هزار واحد از مسکن مهر در قالب نهضت ملی مسکن تحویل شده و ۸۰ هزار واحد باقیمانده است و پیش بینیها حاکی از این است که تا پایان سال ۳۰ هزار واحد دیگر تحویل شود.
خورسندیان افزود: تامین مالی پروژه مسکن مهر در قالب نهضت ملی مسکن بوده و در این واحدها چهارچوب نهضت ملی مسکن واگذار و تبدیل به فروش اقساطی خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر با توجه به شرایط تورمی کشور، وام ۶۵۰ میلیون تومانی مسکن چه سهمی در خرید یک واحد مسکونی دارد، آیا سیاستهای بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف وامها به رشد نرخ تورم دامن میزند، جلوی افزایش قدرت خرید مردم و افزایش سقف تسهیلات مسکن را میگیرد، اظهار داشت: سقف تسهیلات مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد اما باید به این نکته توجه داشت که هر چه تسهیلات مسکن افزایش پیدا کند، اقساط آن هم افزایش پیدا میکند.
مدیر عامل بانک مسکن تاکید کرد: با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد کشور، اثر تسهیلات مسکن خنثی شده است وگرنه این عدد میتواند عدد تعیین کننده در هزینه مسکن باشد و اگر تورم افسارگسیخته ادامه داشته باشد، سهم ۶۵۰ میلیون تومانی وام مسکن در تامین مالی خرید مسکن کاهش پیدا میکند.
خورسندیان گفت: امروز در بازار تهران قیمت یک مسکن معمولی ۵۰ متری در خوشبینانهترین حالت با ۸۰ میلیون تومان در هر متر به ۴ میلیارد تومان میرسد و طبیعتا تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومان سهمی قابل توجهی در این عدد ندارد. تاکید میکنم که موضوع توان بازپرداخت در تسهیلات بسیار مهم است و همین امروز اقساط تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۷ میلیون تومان است که این عدد برای مخاطبان این تسهیلات رقم بالایی محسوب میشود. البته اقساط این وام مسکن را در دو سال اول به ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان کاهش دادیم که اقشار کم درآمد هم قدرت بازپرداخت آن را داشته باشند.
گفت وگو : نازیلا مهدیانی