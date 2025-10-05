درخواست ایران از ترکمنستان برای مدیریت برداشت آب از سد دوستی

به گزارش ایلنا از مدیریت منابع آب ایران، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، با معاون رئیس کمیته دولتی مدیریت آب ترکمنستان به صورت مجازی دیدار و گفتگو کرد.

محمد جوان‌بخت معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، در دیدار با دریاشان کولیف معاون رئیس کمیته دولتی مدیریت آب ترکمنستان ضمن قدردانی از همکاری‌ها و تعاملات بسیار سازنده و موفق بین دو کشور در سد دوستی، به موضوع برداشت آب از سد دوستی برای تأمین آب شرب ۵ میلیون نفر ساکنین شهر مقدس مشهد اشاره کرد و گفت: به دنبال کاهش منابع آب سد دوستی در سال‌های اخیر، وزارت نیرو آب این سد را صرفاً برای شرب شهر مشهد استفاده می‌کند.

وی به معاون کمیته دولتی مدیریت آب ترکمنستان اعلام کرد که انتظار داریم طرف ترکمنی با به صفر رساندن برداشت آب از سد دوستی، مساعدت کنند تا امکان تأمین آب شهر مشهد تا پایان سال فراهم شود.

جوان‌بخت با اشاره به مشترکات دینی، تاریخی و فرهنگی عمیق بین مردم دو کشور تأکید کرد: این امر علاوه بر تقویت روابط دو کشور و حسن همجواری، یک اقدام بشردوستانه و انسانی نیز محسوب می‌شود.

معاون وزیر نیرو ضمن قدردانی از همکاری‌های صورت گرفته از سوی کشور ترکمنستان در بهره‌برداری مشترک از سد دوستی طی سال‌های اخیر، اظهار امیدواری کرد که همکاری و مساعدت کشور ترکمنستان برای مدیریت خشکسالی موجود بیش از پیش ادامه داشته باشد.

همچنین در این دیدار، طرف ترکمنی ضمن تأیید هماهنگی و همکاری طرفین در بهره‌برداری مشترک از سد دوستی طی دو دهه گذشته و حسن روابط میان دو کشور، ابراز داشت: ترکمنستان عمیقاً وضعیت ایران را درک می‌کند.

کولیف با تأکید بر رویکرد تداوم همکاری‌های مشترک دو کشور، تصریح کرد: به منظور تأمین مطالبه طرف ایرانی پیگیری و مساعدت لازم را معمول خواهد کرد.

