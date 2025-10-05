نیروگاههای خورشیدی فتوولتائیک و ذخیرهسازها، عوامل کلیدی برای گذار انرژی
با توجه به اجماع جهانی صورت گرفته در اجلاس جهانی تغییرات آب و هوایی در امارات متحده عربی(COP28) و بیانیه توسعه شبکه و ذخیرهسازی در اجلاس COP29 در کشور آذربایجان، تا سال ۲۰۳۰ انرژیهای تجدیدپذیر باید سه برابر، بهره وری انرژی دو برابر و ذخیرهسازی به ۶ برابر یعنی ۱۵۰۰ گیگاوات برسد تا در مسیر ایمن از نظر تغییرات آب و هوایی باقی بمانیم.
به گزارش ایلنا از ساتبا، ائتلاف اقدام آژانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر (IRENA Coalition for Action) گزارشی را با عنوان «عوامل کلیدی برای گذار انرژی: فتوولتائیک خورشیدی و ذخیرهسازی» منتشر کرده است که در آن به تشریح موارد مورد نیاز برای توسعه نیروگاه های فتوولتائیک و ذخیرهسازی به عنوان محرکهای کلیدی گذار انرژی جهانی پرداخته شده است.
در این مسیر انرژی خورشیدی و ذخیرهسازها باید سریعتر و عادلانهتر و با چارچوب مناسب مستقر شوند. انرژی خورشیدی در حال حاضر مقرونبهصرفه است و با ذخیرهسازی، این ظرفیت میتواند ۲ تا ۳ برابر افزایش یابد و در عین حال از انعطافپذیری، قابلیت اطمینان و کارکرد ایمن شبکه برق نیز پشتیبانی کند.
این گزارش چهار رکن اصلی را تشریح میکند:
○ ارتقای ذخیرهسازی به عنوان یک عامل کلیدی برای دستیابی به اهداف جهانی انرژیهای تجدیدپذیر و اهداف اقلیمی
○ افزایش ظرفیت منصوبه ذخیرهسازهای انرژی برای پشتیبانی از انعطافپذیری و پایداری شبکه
○ توسعه فتوولتائیک خورشیدی و ذخیرهسازی از طریق تأمین مالی مطلوب و سیاستهای بیمه ای
○ حمایت از توسعه استانداردها و گواهینامهها
در ژانویه ۲۰۱۴، آژانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر و ۳۵ فعال در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر از سراسر جهان، به طور مشترک ائتلافی برای اقدام تشکیل دادند تا جذب گستردهتر و سریعتر فناوریهای انرژی تجدیدپذیر را ترویج دهند.
ماموریت این ائتلاف، برگزاری گفتگوی جهانی بین ذینفعان غیردولتی و دولتی برای تدوین اقداماتی برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در ترکیب انرژی جهانی (سیستم انرژی ۱۰۰٪ تجدیدپذیر تا سال ۲۰۵۰) است.
امروزه، این ائتلاف بیش از ۱۸۰ فعال برجسته انرژیهای تجدیدپذیر از جمله شرکتهای بخش خصوصی، انجمنهای صنعتی، جامعه مدنی، مؤسسات تحقیقاتی و سازمانهای بین دولتی را گرد هم آورده است.