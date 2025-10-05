خبرگزاری کار ایران
اعلام قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران
هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۱ هزار و ۷۳۸ تومان و حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۶۴۸ تومان رسید.

به گزارش ایلنا، در معاملات امروز (یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۱ هزار و ۷۳۸ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۶۴۸ تومان رسیده است.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۸۴ هزار و ۲۱۸ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۷۶۵ تومان رسیده است.

از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۹ هزار و ۵۳۳ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۸ هزار و ۹۶۴ تومان است.

 

