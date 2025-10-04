به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، در آستانه برگزاری نشست روز یکشنبه (۱۳ مهر) هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) منابع مطلع اعلام کردند که احتمال می‌رود این هشت کشور در ادامه روند لغو تدریجی کاهش عرضه داوطلبانه، برای ماه نوامبر بخش دیگری از کاهش عرضه داوطلبانه اضافه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه‌ای خود را به بازارهای جهانی بازگردانند و در میانه مذاکرات عربستان پیشنهاد رقمی قابل‌توجه را مطرح کرده، در حالی که روسیه خواهان مقداری محدودتر است.

چهار منبع مطلع از مذاکرات اعلام کردند که عربستان پیشنهاد لغو روزانه ۲۷۴ هزار، ۴۱۱ هزار یا حتی ۵۴۸ هزار بشکه را مطرح کرده است، این کشور توانایی افزایش سریع تولید را دارد و به‌دنبال پس گرفتن سهم بازار جهانی است.

در مقابل روسیه ترجیح می‌دهد برای جلوگیری از فشار بر قیمت‌ها، به‌ویژه با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، رقم لغو کاهش عرضه برای ماه نوامبر همانند اکتبر در سطح روزانه ۱۳۷ هزار بشکه باشد.

روسیه و عربستان سعودی در سال‌های گذشته گاهی بر سر اندازه افزایش تولید اختلاف نظر داشته‌اند، اما سرانجام به توافق رسیده‌اند.

اوپک‌پلاس در واکنش به گزارش روز سه‌شنبه (هشتم مهر) خبرگزاری بلومبرگ مبنی بر بررسی بازگرداندن روزانه تا ۵۰۰ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه هشت عضو ان ائتلاف، در شبکه اجتماعی اِکس (X) اعلام کرد که این گزارش‌ها «نادرست و گمراه‌کننده» هستند.

هشت عضو اوپک‌پلاس از آوریل امسال، راهبرد کاهش تولید خود را تغییر داده و تاکنون در قالب برنامه لغو تدریجی کاهش عرضه داوطلبانه روزانه بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه را به بازارهای جهانی بازگردانده است که این رقم حدود ۲.۴ درصد از تقاضای جهانی را شامل می‌شود و در واکنش به فشارهای سیاسی برای کاهش قیمت نفت، ازجمله فشارهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، به‌کار گرفته شده است.

هشت عضو اوپک‌پلاس تاکنون در مقاطع ماهانه، ارقامی بین ۱۳۷ هزار بشکه تا ۵۴۸ هزار بشکه در روز از کاهش عرضه داوطلبانه خود به بازارهای جهانی بازگردانده‌اند.

مجموع اقدام‌های اوپک‌پلاس برای حمایت از قیمت و بازارهای جهانی در قالب کاهش عرضه داوطلبانه (یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز)، کاهش عرضه داوطلبانه اضافه (۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز) و کاهش تولید گروهی (۲ میلیون بشکه در روز) در قالب توافق اوپک‌پلاس، در اوج خود به روزانه ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه رسید.

هشت عضو اوپک‌پلاس هفتم سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۶ شهریور ۱۴۰۴) در تازه‌ترین نشست ماهانه خود تصمیم گرفتند لغو تدریجی کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه‌ای را با بازگرداندن ۱۳۷ هزار بشکه از آن در اکتبر ۲۰۲۵ آغاز کنند.

هشت عضو اوپک‌پلاس شامل عربستان سعودی، روسیه، عراق، امارات متحده عربی، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان تا پایان سپتامبر، کاهش عرضه داوطلبانه اضافه خود را لغو کردند و مجموع لغو کاهش عرضه را به همراه افزایش ۳۰۰ هزار بشکه‌ای امارات، درمجموع به روزانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رساندند.

امارات مدت‌ها از سهمیه تولید پایین خود که حدود ۳ میلیون بشکه در روز بود، انتقاد و استدلال می‌کرد که برای تولید بیش از ۴ میلیون بشکه در روز سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام داده است.

اوپک‌پلاس در ژوئن ۲۰۲۴ با افزایش ۳۰۰ هزار بشکه‌ای سهمیه امارات موافقت کرد و مقرر شد این کشور به‌تدریج تولید خود را افزایش دهد تا این رشد تا سپتامبر ۲۰۲۵ کامل شود، اما اجرای این تصمیم چند بار معوق شد و تا سپتامبر ۲۰۲۶ عقب افتاد. با این حال از ماه مه روند بازگشت عرضه تسریع شد و امارات در عمل به برنامه اولیه سپتامبر ۲۰۲۵ بازگشت.

بانک گلدمن ساکس به تازگی اعلام کرده است که انتظار دارد هشت عضو اوپک‌پلاس برای ماه نوامبر روزانه ۱۴۰ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه خود به بازارهای جهانی باز گردانند.

منابع و تحلیلگران اعلام کردند که هشت عضو اوپک‌پلاس از زمان آغاز لغو کاهش عرضه داوطلبانه در آوریل، تنها حدود سه‌چهارم از اهداف خود را محقق کرده‌اند و با توجه به محدودیت ظرفیت تولید در بعضی از کشورها، ممکن است این سطح تا پایان سال جاری میلادی نصف شود.

آنها در بازه زمانی آوریل تا سپتامبر روزانه حدود ۵۰۰ هزار بشکه کمتر از اهداف تولید خود عمل کرده‌اند؛ کمبودی که معادل ۰.۵ درصد از تقاضای جهانی بوده و برخلاف انتظار بازار از مازاد عرضه، سبب حمایت از قیمت نفت در بازارهای جهانی شده است.

اعضای اوپک‌پلاس هنوز سومین لایه کاهش عرضه خود یعنی کاهش عرضه گروهی روزانه ۲ میلیون بشکه‌ای را تا پایان سال ۲۰۲۶ حفظ کرده‌اند.

قیمت نفت خام از ابتدای سال جاری میلادی از سطوح ۸۰ دلار برای هر بشکه کاهش یافته، اما از زمان آغاز لغو کاهش عرضه داوطلبانه در آوریل، بیشتر در محدوده ۶۰ تا ۷۰ دلار برای هر بشکه دادوستد شده است.

