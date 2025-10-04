به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، فرزاد طلاکش افزود: تولید تخم‌مرغ کشور در سال جاری به حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تن خواهد رسید و به این ترتیب هیچ کمبودی در تأمین نیاز داخلی وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به این که در سال گذشته یک‌میلیون و ۴۸۰ هزار تن تخم‌مرغ صنعتی در کشور تولید شد، اظهار داشت: از این میزان تولید حدود ۱۶۰ هزار تن به کشورهای مختلف از جمله قطر، عراق و افغانستان صادر شده است.

دبیرکل فدراسیون طیور ایران میزان صادرات تخم مرغ در ۵ ماهه امسال را نیز ۶۰ هزار تن عنوان کرد.

طلاکش درباره نیاز داخلی گفت: برآورد ما نشان می‌دهد نیاز داخلی حتی با افزایش مصرف، حداکثر یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار تن خواهد بود.

وی همچنین درباره وضعیت شناسنامه‌دار شدن تخم‌مرغ‌ها گفت: در میانگین کشوری حدود ۲۰ درصد از تخم‌مرغ‌های تولیدی دارای شناسنامه هستند.

طلاکش در جمع خبرنگاران از عرضه تخم مرغ های بسته بندی شده و شناسنامه دار دفاع و تصریح کرد: مردم با مصرف تخم مرغ های بسته بندی شده به لحاظ کیفیت، بهداشت و قیمت سود خواهند برد.

وی در همین حال بر صادرات تخم مرغ تاکید کرد و اذعان داشت: با توجه به مازاد تولید این نحصول در کشور، اگر خرید حمایتی و صادرات صورت نگیرد، تولیدکنندگان دچار مشکل می شوند.

طلاکش، تامین نهاده های دامی را برای پایداری تولید ضروری خواند و افزود: نهاده های دامی در کشتی ها هستند و برای تخلیه باید ارز آن تخصیص یابد.

وی در همین حال خبر داد که سازمان دامپزشکی و کارگروه تنظیم بازار تصمیم گرفته اند مصرف تخم مرغ بسته بندی شده به جای تخم مرغ فله ای، وارد فرهنگ عمومی کشور شود.

دبیرکل فدراسیون طیور ایران درباره صنعت طیور نیز گفت: ما در صنعت طیور رشد زیادی داشته ایم و در حال حاضر رتبه ۹ دنیا را در تولید گوشت مرغ داریم، اما کیفیت و بهداشت این محصول باید افزایش یابد.

انتهای پیام/