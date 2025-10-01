خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصمیم بانک مرکزی در مورد خسارات حادثه بندر شهید رجایی

تصمیم بانک مرکزی در مورد خسارات حادثه بندر شهید رجایی
کد خبر : 1694424
لینک کوتاه کپی شد.

بانک مرکزی در قبال تعهدات وارداتی و خسارات کالاهای آسیب‌دیده در حادثه بندر شهید رجایی، تصمیم گرفت.

به گزارش ایلنا، روابط بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی در تعامل با سازمان توسعه تجارت و سازمان بنادر ضمن احصا نزدیک به ۴۰۰ ثبت سفارش که کالای آن در حادثه اخیر بندر شهید رجایی آسیب دیده بود مقرر نمود پیگیری تعهدات وارداتی این اقلام تا پایان سال تعلیق گردد تا فرآیند رسیدگی و محاسبه خسارت و وصول مطالبات از بیمه جهت ایفای تعهد وارداتی در مهلت تعیین شده صورت پذیرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این تصمیم به صورت سیستمی و همچنین در قالب بخشنامه در هفته پیش رو به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی