تصمیم بانک مرکزی در مورد خسارات حادثه بندر شهید رجایی
بانک مرکزی در قبال تعهدات وارداتی و خسارات کالاهای آسیبدیده در حادثه بندر شهید رجایی، تصمیم گرفت.
به گزارش ایلنا، روابط بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی در تعامل با سازمان توسعه تجارت و سازمان بنادر ضمن احصا نزدیک به ۴۰۰ ثبت سفارش که کالای آن در حادثه اخیر بندر شهید رجایی آسیب دیده بود مقرر نمود پیگیری تعهدات وارداتی این اقلام تا پایان سال تعلیق گردد تا فرآیند رسیدگی و محاسبه خسارت و وصول مطالبات از بیمه جهت ایفای تعهد وارداتی در مهلت تعیین شده صورت پذیرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این تصمیم به صورت سیستمی و همچنین در قالب بخشنامه در هفته پیش رو به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.