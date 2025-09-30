به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، در اجرای ماده (۶۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامات تعیین سطح مورد انتظار اشخاص را در قالب «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» تدوین و به بانک مرکزی ارسال داشت. بانک مرکزی نیز الزامات مذکور را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

مهمترین احکام مذکور در دستورالعمل یادشده به قرار زیر است:

• سطح فعالیت مورد انتظار به معنای تخمین مؤسسه اعتباری از میزان گردش مالی سالیانه مشتری می‌باشد.

• اشخاص حقیقی و حقوقی با مراجعه حضوری یا غیرحضوری به مؤسسه اعتباری، اطلاعات اقتصادی را در قالب فرم‌های بانکی تکمیل می‌نمایند و مستندات لازم را نیز ارائه می‌دهند. مؤسسه اعتباری بر اساس اطلاعات دریافتی از مشتری، سطح فعالیت مورد انتظار را به صورت سالانه محاسبه می‌کند و مشتریان در چارچوب سطح فعالیت مورد انتظار به انجام تراکنش‌های بانکی می‌پردازند. بنابراین فعالان اقتصادی متناسب با کسب و کار و حجم فعالیت اقتصادی، از محدودیت‌های کمتری برای انجام تراکنش‌های بانکی برخوردار خواهند بود.

• در صورت توسعه کسب و کار یا افزایش منابع درآمدی اشخاص، با ارائه اطلاعات و مستندات مربوطه به مؤسسه اعتباری، سطح فعالیت مورد انتظار افزایش می‌یابد. در صورتی که مشتری، مؤسسه اعتباری را از توسعه کسب و کار خود مطلع نکند و گردش مالی وی از سطح فعالیت مورد انتظار عبور کند، مؤسسه اعتباری از مشتری برای مراجعه و تکمیل فرم‌های مربوطه دعوت به عمل می‌آورد و تا زمان رفع ابهام محدودیت‌هایی اعمال می‌شود.

• به منظور سهولت در انجام فعالیت کسب و کارها، سطح فعالیت حساب‌های سپرده تجاری اشخاص بیشتر از حساب‌های سپرده غیرتجاری آن‌ها خواهد بود.

• تراکنش‌هایی که اشخاص در طول سال به صورت موردی و برای انجام معاملات غیرتجاری نظیر خرید و فروش مسکن و خودرو انجام می‌دهند، در شمول محاسبات سطح فعالیت قرار نمی‌گیرد. البته این موضوع برای عموم جامعه صادق است نه برای صاحبان مشاغل مرتبط با مسکن و خودرو که انجام معاملات ذکرشده به عنوان شغل آن‌ها تلقی می‌شود.

