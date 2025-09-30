سطحبندی مشتریان بانکی آغاز شد
دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. براساس این دستورالعمل، سطح فعالیت مورد انتظار به معنای تخمین مؤسسه اعتباری از میزان گردش مالی سالیانه مشتری میباشد.
به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، در اجرای ماده (۶۷) آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامات تعیین سطح مورد انتظار اشخاص را در قالب «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» تدوین و به بانک مرکزی ارسال داشت. بانک مرکزی نیز الزامات مذکور را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
مهمترین احکام مذکور در دستورالعمل یادشده به قرار زیر است:
• سطح فعالیت مورد انتظار به معنای تخمین مؤسسه اعتباری از میزان گردش مالی سالیانه مشتری میباشد.
• اشخاص حقیقی و حقوقی با مراجعه حضوری یا غیرحضوری به مؤسسه اعتباری، اطلاعات اقتصادی را در قالب فرمهای بانکی تکمیل مینمایند و مستندات لازم را نیز ارائه میدهند. مؤسسه اعتباری بر اساس اطلاعات دریافتی از مشتری، سطح فعالیت مورد انتظار را به صورت سالانه محاسبه میکند و مشتریان در چارچوب سطح فعالیت مورد انتظار به انجام تراکنشهای بانکی میپردازند. بنابراین فعالان اقتصادی متناسب با کسب و کار و حجم فعالیت اقتصادی، از محدودیتهای کمتری برای انجام تراکنشهای بانکی برخوردار خواهند بود.
• در صورت توسعه کسب و کار یا افزایش منابع درآمدی اشخاص، با ارائه اطلاعات و مستندات مربوطه به مؤسسه اعتباری، سطح فعالیت مورد انتظار افزایش مییابد. در صورتی که مشتری، مؤسسه اعتباری را از توسعه کسب و کار خود مطلع نکند و گردش مالی وی از سطح فعالیت مورد انتظار عبور کند، مؤسسه اعتباری از مشتری برای مراجعه و تکمیل فرمهای مربوطه دعوت به عمل میآورد و تا زمان رفع ابهام محدودیتهایی اعمال میشود.
• به منظور سهولت در انجام فعالیت کسب و کارها، سطح فعالیت حسابهای سپرده تجاری اشخاص بیشتر از حسابهای سپرده غیرتجاری آنها خواهد بود.
• تراکنشهایی که اشخاص در طول سال به صورت موردی و برای انجام معاملات غیرتجاری نظیر خرید و فروش مسکن و خودرو انجام میدهند، در شمول محاسبات سطح فعالیت قرار نمیگیرد. البته این موضوع برای عموم جامعه صادق است نه برای صاحبان مشاغل مرتبط با مسکن و خودرو که انجام معاملات ذکرشده به عنوان شغل آنها تلقی میشود.