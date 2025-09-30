توزیع بیش از چهار میلیارد لیتر بنزین در شهریورماه

به گزارش ایلنا از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، افزایش سفرها در ماه پایانی تابستان و آغاز سال تحصیلی جدید عواملی بودند که به افزایش میزان توزیع بنزین در سراسر کشور منجر شدند. میزان مصرف بنزین در این ماه نوسانی ۲۰ میلیون لیتری داشت و بیشترین مصرف بنزین آخرین ماه فصل تابستان در روز ۲۲ شهریورماه با رقم ۱۵۴ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر و کم‌ترین مصرف نیز در روز ۲۱ شهریورماه با رقم ۱۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر به ثبت رسیده است.

میزان مصرف بنزین در دهه نخست شهریور ماه، جمعا یک میلیارد و ۴۰۹ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر بود، درحالی که این میزان در دهه دوم ماه مذکور به یک میلیارد و ۴۳۶ میلیون و ۷۳۰ هزار لیتر افزایش یافت. میزان توزیع بنزین در ۱۱ روز پایانی شهریورماه به یک میلیارد و ۵۴۵ میلیون و ۴۳۰ هزار لیتر رسید که این آمار از افزایش روزافزون میزان مصرف این فرآورده حکایت دارد.

به طور کلی، روند صعودی میانگین مصرف روزانه بنزین کشور از ۱۲۳.۵ میلیون لیتر در تیر به ۱۳۷.۷ میلیون لیتر در مرداد و ۱۴۱.۷ میلیون لیتر در شهریور، بیانگر افزایش مستمر تقاضا در دوره اوج سفرهای تابستانی است که نشان دهنده حجم عملیات وسیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران همزمان با ذخیره‌سازی سوخت زمستانی در نیروگاه‌های کشور است.

