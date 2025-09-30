بیش از ۳۳ میلیارد دلار ارز واردات به سه وزارتخانه تخصیص داده شد

معاون ارزی بانک مرکزی در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی درخصوص علل تاخیر در ترخیص کالا از گمرک به دلیل تاخیر در تخصیص ارز گفت: واقعیت این است که در موضوع تخصیص ارز، دو مؤلفه اصلی وجود دارد؛ اول بحث بودجه و دوم بحث تأمین ارز. ارز مثل ریال نیست که بتوان آن را چاپ کرد و در اختیار همه گذاشت. محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها همچنان وجود دارند. امسال تا روز گذشته میزان تخصیصی که به وزارتخانه‌های بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صمت داده‌ایم حدود ۳۳ میلیارد دلار بوده است و از این مبلغ، نزدیک به ۲۸ میلیارد دلار تأمین و خریداری شده است.

معاون بانک مرکزی ادامه داد: دلیل اینکه بعضی از تخصیص‌ها زمان‌بر دیده می‌شود این است که ما برای سه وزارتخانه اصلی مصرف‌کننده ارز، تخصیص را بر اساس بودجه سه ماهه انجام می‌دهیم. طبق مصوبات، وزارتخانه‌ها نمی‌توانند بیش از ۱۱۰ درصد بودجه مصوب خود ثبت سفارش کنند. با این حال، ما در برخی موارد بیش از بودجه مصوب تخصیص داده‌ایم. برای مثال، طبق مصوبه مجلس باید ۶ میلیارد دلار برای وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی تخصیص می‌دادیم، اما با توجه به شرایط کشور و ضرورت حمایت، این رقم افزایش یافت و تاکنون بیش از ۶.۵ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی و دارو اختصاص داده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: البته می‌دانیم که برخی تجار در حوزه جهاد و کالا‌های اساسی همچنان طلب کار هستند و ارزشان را دریافت نکرده‌اند. باید توجه داشت که بانک مرکزی علاوه بر بودجه مصوب، از منابع گذشته خود در صندوق توسعه ملی نیز استفاده کرده است. بودجه بر اساس فرآیندی مشخص تعیین می‌شود که شامل سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سایر نهاد‌ها است. اگر درخواست‌ها در چارچوب بودجه باشد، قطعاً بدون تأخیر تخصیص انجام می‌شود. همچنین کسانی که از محل صادرات خود اقدام به واردات می‌کنند، اصلاً در صف تخصیص قرار نمی‌گیرند و می‌توانند ظرف ۲۴ ساعت ارز موردنیاز خود را دریافت کنند.

گچ‌پززاده تصریح کرد: در مورد تعیین منشأ ارز، اگر سپرده متعلق به خودشان باشد تا این لحظه بیش از یک میلیارد دلار از محل عرضه خودشان تخصیص داده‌ایم. همچنین در «تالار دو» مرکز مبادله امکان فروش ارز به دیگران فراهم شده است، مشروط بر اینکه عملیات ریالی در مرکز مبادله انجام شود تا شفاف باشد. نرخ فروش و نحوه استفاده از ارز در اختیار خودشان است و تخصیص ارز بر اساس اولویت‌بندی وزارتخانه‌ها صورت می‌گیرد.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۳۳ میلیارد دلار تخصیص داده‌ایم و حتی در بهترین شرایط بین‌المللی نیز امکان ثبت سفارش فراتر از این تا پایان سال وجود ندارد.

معاون ارزی بانک مرکزی، گفت: برخی دوستان ما را متهم می‌کنند که سیاست‌های ارزی بر تجارت سایه انداخته است. ما قائل به تفکیک وظایف هستیم و صرفاً در چارچوب وظایف قانونی خود عمل می‌کنیم. درباره بازگشت ارز صادراتی نیز تحت فشار نهاد‌های حاکمیتی هستیم که بازگشت باید ۱۰۰ درصدی باشد. با این حال، به دلیل برخی ملاحظات، این الزام را با تأخیر اجرا کردیم. متأسفانه برخی صادرکنندگان در بازگشت ارز کوتاهی می‌کنند و این باعث می‌شود نتوانیم تخصیص ارز مازاد بر بودجه انجام دهیم.

وی ادامه داد: در نهایت تأکید می‌کنم که بانک مرکزی وظایف خود را به بهترین شکل انجام داده است. محدودیت‌هایی در تأمین ارز وجود دارد و امیدواریم محدودیت‌های اخیر مشکل خاصی برای کشور به ویژه در حوزه کالا‌های اساسی و دارو، ایجاد نکند. مذاکرات لازم با نهاد‌های مختلف انجام شده است و مسیر را با تمام قوا ادامه می‌دهیم. فعالان اقتصادی و تجار نیز باید این واقعیت‌ها را در نظر بگیرند.