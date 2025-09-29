افزایش عرضه ارز در تالار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی

به گزارش ایلنا، گچ‌پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای فعال‌سازی تالار دوم و همچنین عمق‌بخشی به عملیات آن در مرکز مبادله، بررسی‌هایی صورت گرفته است.هدف از این بررسی‌ها، مهیا کردن شرایط مناسب برای کالاهایی است که از یارانه کمتری برخوردارند یا مواد اولیه خود را از بورس تأمین می‌کنند. با فراهم‌سازی امکان تأمین بخشی از ارز مورد نیاز این کالاها در تالار دوم (با نرخ‌های توافقی و با شرط تأمین در تالار اول)، انتظار می‌رود عرضه ارز در این تالار افزایش یابد.

وی ادامه داد: این اقدام به تسهیل و تسریع برگشت ارز برای فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف مانند قیر، میلگرد، پروفیل و هیدروکربن‌ها کمک خواهد کرد و امیدواریم بخشی از منابع ارزی مورد نیاز این فعالان در تالار دوم تأمین شود.

معاون ارزی بانک مرکزی گفت: با صنایع فولادی و پتروشیمی مذاکراتی داشتیم تا صادرات آن‌ها، علاوه بر رعایت سقف سال گذشته، با افزایش همراه باشد.امیدواریم ارز حاصل از این افزایش صادرات نیز به تالار دوم عرضه شود تا واردکنندگانی که دارای تخصیص و ثبت سفارش‌های تخصیص‌یافته هستند، بتوانند با نرخ توافقی از مزایای این تالار بهره‌مند شوند.

