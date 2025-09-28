به گزارش ایلنا، معاون ارزی بانک مرکزی در تشریح سیاست های ارزی بانک مرکزی در شرایط کنونی گفت: بانک مرکزی با توجه به پیش بینی هایی که از شرایط ارزی در دوران فعال شدن مکانیسم ماشه داشت، شرایط نرخ ارز در بازار ارز تجاری و مرکز مبادله و همچنین نگاهی که به نرخ ارز در بازار غیر رسمی داشت،‌ براساس مطالعات برنامه هایی را تدوین کرده بود.

گچ پززاده با اشاره به شروع اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز از هفته پیش گفت: برنامه هایی برای شرایط ویژه ناشی از اسنپ بک طراحی شده است. هر چند از منظر ما و همچنین جامعه جهانی اسنپ بک کاملا غیرقانونی و غیرمشروع است اما جمهوری اسلامی ثابت کرده است برای هر شرایطی آمادگی دارد.

معاون ارزی بانک مرکزی گفت: مهمترین اقدام بانک در حوزه سیاست ارزی، در حوزه تخصیص ارز عملیاتی شده است. در این حوزه با اولویت کالاهای اساسی و دارو از ابتدای سال حرکت کردیم و خوشبختانه تخصیص ارز در این حوزه به خوبی انجام شده است و مطابق برنامه ریزی و بودجه اعلام شده تخصیص ارز در این حوزه ادامه در 6 ماه آتی نیز محقق خواهد شد.

وی گفت: در 6 ماهه ابتدایی از بودجه 12 میلیارد یورویی پیش بینی شده برای کالاهای اساسی و دارو به میزان بیش از 6 میلیارد یورو تامین شده است و در 6 ماه دوم سال میزان باقیمانده نیز تامین خواهد شد.

گچ پززاده تصریح کرد: همچنین براساس مصوباتی که برای کالاها و ذخایر استراتژیک در حوزه کالاهای اساسی و دارو وجود داشت، به موازات تامین و تخصیص ارز در حوزه کالاهای اساسی و دارو بر اساس مجوزهای صادرشده و بودجه تعیین شده پیش رفته است.

