ریزش تورم اجاره بها تابستان امسال/ خروج اتباع افغان و جنگ ۱۲ روزه نرخ را کاهش داد

حبیب اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه تابستان امسال نرخ تورم اجاره بها کاهشی بود، اظهار داشت: نمودار تورم اجاره کاهشی و نزولی است، در تابستان سال گذشته نرخ اجاره حدود ۴۳ درصد بود اما تابستان امسال این عدد کاهش پیدا کرد.

وی ادامه داد: کاهش تورم اجاره بها تقریبا از ۶ ماه قبل شروع شد و الان به حدود ۳۴ درصد رسیده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته تا ۱۰ درصد ریزش داشته اشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که در عین حال در دوره گذشته، نرخ تورم اجاره از تورم عمومی بالاتر بود. اما در حال حاضر تورم اجاره بها از تورم عمومی پایین‌تر است و تمام این شواهد نشان می‌دهد، تعدیل در نرخ اجاره صورت می‌گیرد.

طاهرخانی درباره دلایل ریزش تورم اجاره در طول چند ماه گذشته گفت: کاهش تورم اجاره بها دلایل مختلفی دارد اما به طور کلی تحولات کلان اقتصاد در این موضوع اثرگذار است. موضوع مهم در کاهش تورم اجاره بحث اقتصاد خانوار و بخش تقاضا است و از آنجایی که توان پرداخت اجاره بها کشش افزایش را نداشت، تورم نرخ اجاره تعدیل شد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: دلیل موثر دیگر در کاهش تورم اجاره بها خروج اتباع افغان و مهاجران از کشور است. خروج اتباع و مهاجران در کاهش نرخ اجاره مناطق کم برخوردار اثر گذاشته و در مناطق پیرامونی تهران این کاهش اجاره بها کاملا ملموس است و می‌توان گفت در مناطق پایین‌تر از منطقه و محدوده میدان انقلاب این کاهش نرخ اجاره را در پی خروج مهاجران مشهود است.

وی تاکید کرد: البته دلیل دیگر اثر گذار در کاهش تورم اجاره بها جنگ ۱۲ روزه بود و اساسا مردم نشان دادند که بحران‌هایی مانند کرونا و جنگ سعی می‌کنند که با یکدیگر مدارا و همراهی داشته باشند و در مجموع جنگ ۱۲ روزه هم در کاهش تورم اجاره بها بی‌اثر نبود و یک جو روانی را ایجاد کرد که اغلب موجران با مستاجران در نرخ اجاره و تمدید مدارا کردند.

طاهرخانی با بیان اینکه ثبات سیاست‌گذاری کمک می‌کند بازار دچار تنش نشود و تابستان امسال شاهد این روند در بازار مسکن بودیم، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان ابتدای امسال بسته مدیریت اجاره را تصویب کرد و استان‌ها پس از ابلاغ آن، به سرعت این مصوبات را لازم الاجرا و آن را پیاده کرند. از این رو سیگنالی را به بازار دادیم که که دولت سیاست ورود به بازار اجاره و مدیریت آن را دارد و همین اقدام هم در کاهش تورم اجاره اثرگذار بود.

