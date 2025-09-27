خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واگذاری زمین مسکونی به خانواده‌های دو شهید دانش‌آموز تبریزی به دستور وزیر راه‌وشهرسازی

واگذاری زمین مسکونی به خانواده‌های دو شهید دانش‌آموز تبریزی به دستور وزیر راه‌وشهرسازی
کد خبر : 1692324
لینک کوتاه کپی شد.

راه و شهرسازی در سفر به استان آذربایجان شرقی، با حضور در منزل ۳۵ متری خانواده‌های دو شهید دانش‌آموز جنگ ۱۲ روزه، با درخواست آنان برای تأمین مسکن مواجه شد. در فاصله سه روز پس از این سفر؛ امروز زمین‌های مسکونی در شهر جدید سهند به این خانواده‌ها واگذار می شود.

به گزارش ایلنا، هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، که صبح سه شنبه یکم مهرماه به استان آذربایجان شرقی سفر کرده بود، با خانواده‌های دو شهید دانش‌آموز تبریز، علیسان جباری و طاها بهروزی، دیدار کرد.

در این دیدار در منزل‌های ۳۵ متری استیجاری این دو خانواده که همسایه هم بودند؛ موضوع تامین مسکن این خانواده‌های داغدار که تنها فرزندان خود را در جنگ ۱۲ روزه از دست دادند؛ عنوان شد. 

به دستور وزیر راه و شهرسازی، زمینی با کاربری مسکونی به متراژ ۲۰۰ متر در شهر جدید سهند برای تأمین مسکن این دو خانواده شهید واگذار شد. با نهایی شدن قرارداد، امروز پنجم مهرماه سند زمین‌های مسکونی رسماً به این خانواده‌ها تحویل می شود.

این دیدار و واگذاری زمین بخشی از برنامه سفر وزیر راه و شهرسازی به استان آذربایجان شرقی در گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی