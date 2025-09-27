تحویل بیش از ۱۳۰ چاه اکتشافی به شرکتهای بهرهبردار
سرپرست معاونت فنی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه بیش از ۱۳۰ حلقه چاه اکتشافی تحویل شرکتهای بهرهبردار شد، گفت: حدود ۷۰ درصد این چاهها پس از انجام عملیاتهای تعمیری و تکمیلی، قابلیت ورود به مدار تولید نفت و گاز را دارند.
به گزارش ایلنا نقل از مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، علیاصغر شکوهی اظهار کرد: طی سالهای ۱۴۰۰ تاکنون با تلاش همکاران معاونت فنی این شرکت، بیش از ۱۳۰ حلقه چاه پس از بازدیدهای مشترک میدانی، تکمیل چکلیستها و تنظیم صورتجلسههای موقت و دائمی به شرکتهای نفت مناطق مرکزی ایران، نفت و گاز پارس، مهندسی و توسعه نفت (متن)، نفت و گاز اروندان، نفت خزر و فلات قاره ایران واگذار شد. از این تعداد، بیش از ۹۰ حلقه چاه نفتی و گازی یا تولیدی هستند یا امکان قرارگیری در برنامه تولید را دارند.
وی افزود: طبق مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۰، همه چاههای اکتشافی پس از انجام ارزیابیهای لازم باید به شرکتهای متولی میدان یا مخزن تحویل شوند تا این سرمایههای ملی مورد بهرهبرداری قرار گیرند و از صرف هزینههای اضافی برای حفر چاههای تولیدی موازی جلوگیری شود.