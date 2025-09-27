بانک صادرات ایران، حامی نهمین جشن عکاسان سینمای ایران؛
محسن سیفی: اقتصاد بدون فرهنگ پایدار نیست
نهمین دوره جشن عکاسان سینمای ایران شامگاه جمعه، چهارم مهرماه، با حمایت بانک صادرات ایران و با حضور گستردهای از پیشکسوتان، هنرمندان و مدیران فرهنگی در موزه سینما برگزار شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، در این مراسم که نیما رئیسی اجرای آن را بر عهده داشت، محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات ایران با ابراز خرسندی از حمایت این بانک از رویدادهای فرهنگی، طی سخنانی بر نقش محوری فرهنگ در توسعه پایدار اقتصادی تأکید کرد.
سیفی در بخشی از سخنان خود بیان داشت: باعث افتخار و خوشحالی است که امشب در کنار هنرمندان، عکاسان و بزرگان سینمای ایران هستیم. ما در بانک صادرات ایران باور داریم که اقتصاد بدون فرهنگ، همچون درختی است که ریشه ندارد و نمیتواند مسیر درست و پایداری را طی کند. فرهنگ، هویت یک ملت و زیربنای رشد اقتصادی آن است.
وی افزود: خوشحالیم که طی دو سال گذشته در کنار هنرمندان و فعالان فرهنگی بودهایم و تلاش کردهایم سهم کوچکی در اعتلای هنر و سینمای کشور ایفا کنیم. امیدواریم این مسیر همکاری و همافزایی در سالهای پیش رو ادامه یابد و بتوانیم در کنار یکدیگر، پلی میان اقتصاد و فرهنگ بسازیم که به شکوفایی هنر، رونق اقتصاد خلاق و ارتقای کیفیت زندگی مردم منجر شود.
تجلیل از پیشکسوتان عرصه سینما و عکاسی
از جمله نقاط عطف این مراسم، تجلیل از چهرههای پیشکسوت سینما بود. در این بخش از علیرضا داوودنژاد کارگردان پیشکسوت با حضور رسول صدرعاملی، احترام برومند و محمدرضا و زهرا داوودنژاد تقدیر شد. داوودنژاد در سخنان خود با اشاره به اهمیت عکس، عکاسی و سینما را از «آرمانهای کهن بشر» خواند.
همچنین، با حضور پرویز پرستویی و آزیتا حاجیان، از زحمات میترا محاسنی و عزیز ساعتی، دو عکاس باسابقه سینما، قدردانی به عمل آمد. پرستویی در این بخش، این دو هنرمند را «نمونهای درخشان از عشق، تعهد و کاربلدی» توصیف کرد.
سایر هنرمندان حاضر نیز در سخنان کوتاهی، بر نقش عکاسان در معرفی و ماندگاری آثار سینمایی تأکید کردند و از برگزاری چنین رویدادهایی که به تقویت جایگاه عکاسی در سینما کمک میکند، ابراز خرسندی کردند.
حضور پررنگ هنرمندان ملی
این رویداد که با استقبال گسترده علاقهمندان به سینما و عکاسی برگزار شد، بار دیگر اهمیت نقش عکاسان در پشت صحنه تولیدات سینمایی را یادآور شد و با حضور جمعی از هنرمندان و سینماگران برجسته کشور، جلوهای پرشکوه یافت.
در میان چهرههای حاضر میتوان به پرویز پرستویی، آزیتا حاجیان، ابوالفضل پورعرب، حبیب اسماعیلی، منوچهر شاهسواری، محمدمهدی عسگرپور، فریبا کوثری، شقایق فراهانی، نیکی مظفری، محمد بحرانی، شاهد احمدلو، جهانبخش سلطانی، سام قریبیان، رسول صدرعاملی، حبیب رضایی، مختار سائقی، علیرضا رضاداد، روشنک گرامی، هومن حاجعبداللهی، احترام برومند، مریم مومن و دهها چهره شناختهشده دیگر اشاره کرد.
همچنین یاسر مرادی، عضو هیأتمدیره، و مهرداد رضایی، مشاور مدیرعامل و مدیر حوزه مدیریت و ارتباطات بانک صادرات ایران، در این مراسم حضور داشتند.
بانک صادرات ایران؛ پشتیبان رویدادهای فرهنگی
حضور بانک صادرات ایران در این جشن، بخشی از راهبرد این بانک در حمایت از رویدادهای فرهنگی و هنری است و این بانک در سالهای اخیر با مشارکت در برنامههای گوناگون هنری، تلاش کرده تا نقش مؤثری در ارتقای جایگاه فرهنگ و هنر کشور ایفا کند.
این حمایتها در راستای مسئولیت اجتماعی بانک و با هدف توسعه پایدار و پیوند هرچه بیشتر میان اقتصاد و فرهنگ ادامه خواهد داشت.