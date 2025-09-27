تداوم کاهش تورم اجاره مسکن در شهریور

به گزارش ایلنا، سیر کاهشی تورم نقطه به نقطه در بازار اجاره مسکن که طی یک سال اخیر آغاز شده بود در شهریور ماه نیز ادامه یافت و تورم نقطه به نقطه اجاره واحدهای مسکونی به کمترین میزان طی بیش از سه سال اخیر رسید.

مرکز آمار ایران امروز در گزارش «شاخص قیمت مصرف‌کننده»، مربوط به بازه زمانی شهریور ۱۴۰۴، آمار مربوط به تورم شاخص اجاره مسکن کشور را اعلام کرد. بر این اساس، شاخص اجاره مسکن کشور، در شهریورماه سال جاری به عدد ۳۴۲.۸ رسید.

براساس این گزارش، تورم ماهانه اجاره مسکن به ۲.۸ درصد، تورم نقطه به نقطه به ۳۴.۴ درصد و تورم سالانه در این بازار به ۳۷.۱ درصد رسیده است. از آنجا که قراردادهای اجاره مسکن در کشور معمولا برای یک بازه زمانی یکساله تنظیم می‌شوند، تورم نقطه به نقطه اجاره که نشان دهنده میزان رشد اجاره‌بها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است، به عنوان ملاک آماری تغییرات اجاره‌بها در قراردادهای جدید مستاجرها، در نظر گرفته شده و از اهمیت ویژه برخوردار است.

فاصله تورم اجاره با تورم عمومی

بررسی‌ها نشان می‌دهد همه مولفه‌های مربوط به تورم شاخص اجاره مسکن در بازه‌های زمانی مختلف(ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه)، در شهریور ماه امسال از تمام مولفه‌های تورم عمومی(شاخص کل قیمت مصرف‌کننده)، در این بازه‌های زمانی، کمتر بوده است.

تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن شهریورماه در حالی ۲.۸ درصد گزارش شده است که تورم عمومی ماهانه، در این ماه، معادل ۳.۸ درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره در شهریورماه ۳۴.۴ درصد بوده، در حالی که تورم عمومی نقطه به نقطه در این ماه ۴۵.۳ درصد گزارش شده است. در حالیکه تورم سالانه شاخص اجاره مسکن در گزارش جدید مرکز آمار ایران ۳۷.۱ درصد گزارش شده، تورم عمومی سالانه شهریورماه ۳۷.۵ درصد اعلام شده است.

آمارها نشان دهنده آن است که میزان رشد اجاره‌بها در شهریور ماه امسال، از میزان رشد بهای سایر کالاها و خدمات مصرفی خانوارها(تورم عمومی) کمتر بوده است.

کاهش محسوس تورم اجاره نسبت به سال قبل

روایت مرکز آمار ایران از میزان رشد شاخص اجاره مسکن کشور در حالی نشان دهنده فاصله تورم شاخص اجاره با تورم عمومی در شهریور ماه امسال است که در عین حال آمارها نشان می‌دهد میزان تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه شاخص اجاره مسکن در این ماه با فاصله قابل توجه از تورم شاخص اجاره‌بها در شهریور سال گذشته در همه بازه‌های زمانی ذکر شده، کمتر است.

سال گذشته، تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن ۲.۹ درصد، تورم نقطه به نقطه ۴۲.۳ درصد و تورم سالانه شاخص اجاره ۴۱.۷ درصد بود که این میزان در شهریورماه امسال به ترتیب به ۲.۸ درصد، ۳۴.۴ درصد و ۳۷.۱ درصد کاهش یافته است.