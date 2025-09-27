اعلام آمادگی بانک ملت برای حمایت مالی و سرمایهگذاری در طرحهای توسعهای پارسخودرو
مدیرعامل و مدیران ارشد بانک ملت با حضور در شرکت پارسخودرو، ضمن بازدید از خطوط تولید، بر آمادگی این بانک برای سرمایهگذاری و همکاری در توسعه سبد محصولات سومین خودروساز کشور تأکید کردند.
به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، فرشید فرخنژاد، مدیرعامل بانک ملت در این بازدید با تجلیل از دستاوردهای تولیدی پارسخودرو گفت: پارسخودرو همواره خاطرات ارزشمندی در ذهن مشتریان و مردم بر جای گذاشته و به عنوان یکی از خودروسازان خوشنام کشور شناخته میشود.
وی با اعلام آمادگی بانک ملت برای مشارکت در طرح توسعه سبد محصولات سومین خودروساز کشور افزود: پارسخودرو علیرغم محدودیتها، فعالیتهای درخشانی در زمینه تولید داشته و بانک ملت با شناخت دقیقی که از صنعت پیدا کرده، آماده گسترش همکاری با این خودروساز است.
نقش موثر بانک ملت در توسعه صنعتی
فرخنژاد با تأکید بر تعهد بانک ملت به حمایت از تولید ملی خاطرنشان کرد: این بانک در چارچوب سیاستهای کلان اقتصادی کشور، تلاش خواهد کرد با ایجاد انضباط مالی و توسعه همکاریهای مشترک با صنایع راهبردی نظیر خودروسازی، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف اقتصادی و صنعتی ایفا کند.
وی در پایان افزود: آمادگی داریم در حوزههایی همچون سرمایهگذاری برای توسعه خطوط، نقلوانتقال بانکی بینالمللی و ارائه تسهیلات جهت رونق تولید، مشارکت جدی داشته باشیم.
پارس خودرو به دنبال افزایش سهم از بازار
در ادامه، بهمن حسینزاده، مدیرعامل پارسخودرو نیز ضمن تشریح برنامههای این شرکت در زمینه توسعه سبد محصولات، افزایش ظرفیت تولیدی، ورود خودرو پارسنوآ به فاز تولید انبوه و گسترش همکاری با شرکای تجاری خارجی گفت: در تلاشیم با معرفی محصولات جدید و افزایش سهم بازار، پارسخودرو را به جایگاه اصلی خود بازگردانیم.
وی افزود: برنامههایی برای تسریع در تجاریسازی خودروهای دارای کسری قطعه و اجرای طرحهای متنوع فروش در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم با مشارکت بانک ملت، به اهداف خود دست یابیم.
مدیرعامل پارسخودرو با اشاره به مشکلات گذشته تصریح کرد: متأسفانه در دورههای قبلی، تعداد زیادی خودرو بدون پشتوانه پیشفروش شده بود که این شرکت با وجود چالشهای فراوان توانسته بخش عمدهای از این خودروها را تجاریسازی کرده و به مشتریان تحویل دهد.