به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این انتخاب پس از فرآیندی دقیق صورت گرفته که طی آن، گزارش عملکرد بانک کشاورزی در حوزه «پایداری» و «تضمین کیفیت خدمات» توسط کارشناسان و خدمات رتبه‌بندی ICMF مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی با رعایت کامل دستورالعمل‌های بین‌المللی، توانسته نمایشی معتبر و قابل اتکا از کیفیت خدمات خود ارائه دهد که منجر به کسب این موفقیت شده است.

این گواهینامه تأیید می‌کند که بانک کشاورزی نه تنها الزامات مورد نیاز برای دریافت جایزه را برآورده کرده، بلکه موفق به کسب رتبه کیفی +Aاز این نهاد شده است که نشان‌دهنده سطح بالای کیفیت و انطباق عملکرد این بانک با استانداردهای جهانی است.

