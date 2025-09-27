خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بانک کشاورزی برنده جایزه بین‌المللی «بهترین خدمات بانکی» شد

بانک کشاورزی برنده جایزه بین‌المللی «بهترین خدمات بانکی» شد
کد خبر : 1692213
لینک کوتاه کپی شد.

بانک کشاورزی موفق به دریافت جایزه «بهترین خدمات بانکی سال ۲۰۲۵» از سوی مجمع بین‌المللی مدیریت خلاق (ICMF) شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این انتخاب پس از فرآیندی دقیق صورت گرفته که طی آن، گزارش عملکرد بانک کشاورزی در حوزه «پایداری» و «تضمین کیفیت خدمات» توسط کارشناسان و خدمات رتبه‌بندی ICMF مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی با رعایت کامل دستورالعمل‌های بین‌المللی، توانسته نمایشی معتبر و قابل اتکا از کیفیت خدمات خود ارائه دهد که منجر به کسب این موفقیت شده است.

این گواهینامه تأیید می‌کند که بانک کشاورزی نه تنها الزامات مورد نیاز برای دریافت جایزه را برآورده کرده، بلکه موفق به کسب رتبه کیفی  +Aاز این نهاد شده است که نشان‌دهنده سطح بالای کیفیت و انطباق عملکرد این بانک با استانداردهای جهانی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی