مصطفی رجبی‌مشهدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره مصرف برق در پیک مصرف سال جاری اظهار داشت: سال گذشته در اوج مصرف تابستان میزان تقاضای برق به عدد حدود ۷۹ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسیده بود اما امسال برای اولین بار ۳ درصد کاهش مصرف داشتیم.

وی گفت: با اقدامات صورت گرفته از جمله کنترل مصرف مشترکین پرمصرف خانگی، اداری و تجاری و همچنین محدودسازی با استفاده از کنتورهای هوشمند و سایر اقدامات فرهنگی و همکاری مردم؛ میزان تقاضای برق ۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرد و این در حالی است که هر ساله میزان تقاضا افزایشی بوده است.

مدیر عامل شرکت توانیر جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز بویژه رمزارها را از دیگر عوامل کاهش مصرف برق در تابستان سال جاری ذکر کرد و افزود: میزان کشفیات انشعابات غیرمجاز به ۳۱ هزار دستگاه ماینر رسیده بود.

وی بیان کرد: از ابتدای هفته جاری کلیه محدودیت‌های صنایع برطرف شد. البته از ابتدای شهریور ماه روند کاهش تدریجی محدودیت‌ها شروع شد و در نیمه شهریور خاموشی بخش خانگی کاملا برطرف شد و از ۲۰ شهریور صنایع نیز رفع محدودیت شدند و اکنون هیچ محدودیتی وجود ندارد.

رجبی‌مشهدی درباره احتمال چالش در تامین سوخت نیروگاهی در زمستان پیش رو تصریح کرد: هماهنگی خوبی با وزارت نفت برای ذخیره سوخت مایع وجود دارد، خوشبختانه تاکنون ۷۵ درصد از مخازن نیروگاه‌های کشور تکمیل است.

وی ادامه داد: بتدریج تا یک ماه آینده به طور کامل مخازن سوخت نیروگاهی پر خواهد شد. قطعا استمرار تامین سوخت توسط وزارت نفت انجام می‌شود و در این صورت ما به لحاظ تامین سوخت محدودیت کمتری خواهیم داشت.

مدیر عامل توانیر درباره واردات گاز از روسیه و تامین سوخت مورد نیاز بخش نیروگاهی تاکید کرد: به‌طور قطع افزایش تامین گاز به کاهش مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها و پایداری تولید برق در فصل سرما کمک خواهد کرد.

وی بیان کرد: با توجه به محدودیتی که مصرف بالای گاز از سوی بخش خانگی، تجاری و مصارف عمومی در فصل زمستان با برودت هوا برای تامین سوخت بخش نیروگاهی ایجاد می‌کند، تامین سوخت از طریق مخازن جبران خواهد شد. ولی در هر حال نیازمند همکاری همه مشترکان و بویژه مردم هستیم که بتوانیم با حداقل محدودیت و بدون مشکل زمستان امسال را پشت سر بگذاریم.

