کاهش واردات نفت ترکیه از روسیه

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، واردات نفت خام روسیه به ترکیه در ماه سپتامبر در پی رقابت با دیگر انواع نفت، محدودیت‌های بین‌المللی و درخواست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، از متحدان برای توقف خرید نفت روسیه با هدف کاهش درآمدهای مسکو به پایین‌ترین سطح خود از آوریل رسید.

طبق داده‌های گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن، ترکیه در سپتامبر حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن نفت خام اورال از روسیه خریداری کرده است که نسبت به خرید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن در ژوئن، کاهشی قابل‌توجه نشان می‌دهد.

این کشور پس از هند، دومین واردکننده بزرگ نفت اورال روسیه از طریق دریا به‌شمار می‌آید.

ترامپ پنجشنبه هفته گذشته (سوم مهر) پس از دو ساعت مذاکره با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، اعلام کرد که آنکارا با درخواست واشینگتن برای توقف خرید نفت روسیه موافقت کرده است.

وی افزود: احتمال می‌رود تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ترکیه لغو شود.

با این حال تغییر موضع ترکیه هنوز قطعی نیست.

اردوغان و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه در سال‌های اخیر روابط نزدیکی برقرار کرده‌اند.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز جمعه (چهارم مهر) اعلام کرد: ترکیه کشوری مستقل است که خودش تصمیم می‌گیرد در کدام زمینه‌ها با ما همکاری کند، اگر انواعی خاص از تجارت برای طرف ترکیه‌ای سودمند تلقی شود، این همکاری ادامه خواهد یافت.

ترکیه به‌طور رسمی به تحریم‌های غرب علیه روسیه نپیوسته است، اما از برخی قوانین و محدودیت‌های بین‌المللی تبعیت می‌کند.

پالایشگاه تاپراش، بزرگ‌ترین پالایشگر ترکیه، در ابتدای سال جاری میلادی خرید نفت روسیه را متوقف کرد؛ اقدامی در واکنش به عبور قیمت نفت اورال از سقف ۶۰ دلار برای هر بشکه که از سوی غرب تعیین شده بود.

این قیمت تا فروردین‌بالاتر از سقف باقی ماند، اما پس از آن کاهش یافت و تاپراش خرید خود را از سر گرفت.

اتحادیه اروپا و انگلیس در ماه تیر سقف قیمت نفت اورال را به حدود ۴۷ دلار و ۶۰ سنت به ازای هر بشکه کاهش دادند؛ اقدامی که فرآیند خرید را پیچیده‌تر کرد و موجب کاهش واردات شد.

انتهای پیام/