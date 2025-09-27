عباس ابهری، قائم‌مقام هلدینگ "همتا صنعت"، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اظهار کرد: کشور در شرایطی قرار گرفته که اتفاقات و تصمیمات جدیدی در بخش خصوصی لازم است تا اجرائی شود. به عنوان تولیدکننده در حوزه صنعت لوازم خانگی، شاهد شرایطی هستیم که در جهان به آن‌ها شرایط عدم قطعیت گفته می‌شود. در این شرایط، برنامه‌ریزی‌های بلندمدت مانند چشم‌اندازهای پنج‌ساله یا سه‌ساله دیگر قابل تعریف و اجرا نیست.

وی افزود: در این وضعیت، شرکت‌ها باید میزان کالاهای انبار شده، سفارشات تولید و تأمین قطعات از خارج کشور را با برنامه‌ریزی جدید مدیریت کنند تا دچار خسارت، زیان یا حتی ورشکستگی نشوند.

ضرورت تعامل سازنده با دولت

قائم‌مقام هلدینگ همتا صنعت ادامه داد: انتظار داریم دولت نیز تدابیر و تصمیمات خود را بر اساس شرایط فعلی بازنگری کند. برنامه‌های راهبردی بلندمدت ممکن است قادر به تحلیل صحیح شرایط حال حاضر نباشند، بنابراین تعامل سازنده با دولت ضروری است تا بتوانیم تصمیمات سریع و با عمق فکری مناسب اتخاذ کنیم و پلن‌های مختلف در شرایط گوناگون داشته باشیم.

چالش ناترازی‌ها و مدیریت انرژی

وی در خصوص ناترازی‌های موجود در صنعت گفت: ما شاهد ناترازی‌های قابل توجهی هستیم که تولیدکنندگان تلاش می‌کنند با برنامه‌های جایگزین آن‌ها را مدیریت کنند، اما انتظار داریم دولت و وزارت نیرو هزینه‌های مرتبط با انرژی را متناسب با میزان دسترسی شرکت‌ها و کارخانجات تنظیم کند. برای مثال؛ اگر کارخانه‌ای به دلیل مدیریت برق کشور ۳۰ تا ۴۰ درصد روزهای کاری خود برق ندارد، هزینه‌های جاری آن‌ها باید متناسب با روزهای فعال محاسبه شود.

مشکلات تخصیص ارز، مالیات و قاچاق کالا

ابهری همچنین تصریح کرد: تخصیص ارز، مسائل مالیاتی و بیمه همچنان چالش اصلی تولیدکنندگان است. ضمن آنکه فاصله واقعی تأمین ارز از سه تا چهار ماه به نزدیک ۱۸۰ روز رسیده است که برنامه‌ریزی تولید را با مشکل مواجه کرده علاوه بر این، ورود کالاهای قاچاق بدون پرداخت عوارض و مالیات، منابع و سرمایه‌های تولیدکنندگان و کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

شکوفایی اقتصادی با چشم‌اندازی امیدبخش

قائم‌مقام هلدینگ همتا صنعت در پایان اظهار کرد: با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت و بازنگری استراتژی‌های گذشته، امیدواریم صنایع و دولت بتوانند با همکاری و تدابیر مناسب، از این شرایط عبور کرده و به دوران شکوفایی اقتصادی و بهبود وضعیت تولید و صنایع کشور برسند.

