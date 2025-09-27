تصویب ۲۳۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی جدید
۶۵ طرح سرمایه گذاری به ارزش دویست و سی میلیون دلار به تصویب هیات سرمایهگذاری خارجی رسید.
سازمان سرمایهگذاری خارجی اعلام کرد: در این جلسه تعداد ۶۸ درخواست سرمایه گذاری خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله سرمایه گذاری در حوزه تولید انرژیهای تجدیدپذیر و ایجاد نیروگاه خورشیدی، خودرو، دارویی و بهداشتی، بخش مسکن، پشتیبانی و حمل و نقل بین المللی، هواپیمایی، خدمات و دیگر بخشهای صنعتی و از کشورهای مختلف از جمله امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان، کره جنوبی، چین، لیتوانی، ایتالیا، پاکستان، عراق، عمان و ایرانیان مقیم خارج ازکشور، مورد بررسی قرار گرفت.
تصویب ۶۵ طرح سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۲۳۰ میلیون دلار
نهایتا ۶۵ طرح سرمایه گذاری به ارزش دویست و سی میلیون دلار به تصویب هیات سرمایهگذاری خارجی رسید و رسیدگی به ۳ دستور کار باقی مانده به دلیل ضرورت بررسی فنی بیشتر از سوی دستگاه تخصصی ذیربط به جلسه هیات بعدی موکول گردید.
هر ماه نشست هیات سرمایه گذاری خارجی در سازمان سرمایه گذاری برگزار میگردد و در هر نشست درخواست سرمایه گذاری خارجی متعدد مورد بررسی و تصویب قرار میگردد.
طرحهای سرمایهگذاری خارجی ۱۰ میلیارد دلاری شد
لازم به توضیح است که از ابتدای سال جاری، شش جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی در فصول بهار و تابستان سال ۱۴۰۴، برگزار شده است که ماحصل این جلسات تصویب بیش از ۲۵۰ طرح سرمایه گذاری خارجی و به ارزش بالغ بر ده میلیارد و هشتصد میلیون دلار بوده است.