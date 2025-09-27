به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی امروز شنبه ۵ مهرماه در آیین آغاز سال جدید زراعی که در سالن اجلاس سران فعالان این حوزه و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن ارائه خلاصه‌ای از عملکرد سال گذشته این وزارتخانه، گفت: در سال زراعی که گذشت، بخش کشاورزی از رشد منفی ۲.۴ درصد به رشد مثبت ۳.۲ درصدی دست یافت. بدین ترتیب ۵.۶ درصد بهبود در رشد بخش کشاورزی شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه رشد ۵.۵ درصدی برای بخش کشاورزی لحاظ شده است، گفت: بدین ترتیب، بهبود ۳ میلیارد دلاری تراز بخش کشاورزی را از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار داشتیم که بهبود ۳ میلیارد دلاری داشت.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه رشد بزرگ بخش کشاورزی ادامه دارد، گفت: در سال گذشته زراعی یک درصد به سهم بخش کشاورزی از اقتصاد کشور اضافه شد که نشان از رشد این بخش در شرایطی دارد که اقلیم ناسازگار است و با خشکسالی ممتد و کمبود منابع مواجه هستیم.

نوری قزلجه ادامه داد: دولت در یک سال گذشته برای تامین مواد غذایی نه تنها در ۱۲ روز، بلکه از روز شروع دولت در جنگ بود.

وی تاکید کرد: با وجود این، با فضل خداوند متعال و تلاش تولیدکنندگان، ما در یکسال گذشته تنش خاصی در حوزه تامین غذا در کشور نداشتیم. هیچ کمبودی اتفاق نیفتاد و هیچ صفی برای محصولات تشکیل نشد. این در شرایطی بود که ما کاهش قابل توجهی از ارز تخصیصی به تامین کالاهای اساسی داشتیم و از ۱۱ و نیم میلیارد دلار در سال گذشته به ۸ میلیارد دلار در سال جدید رسید.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه از ۱۱.۵ میلیارد دلار سال گذشته با ۱۰.۵ میلیارد دلار تامین لازم صورت گرفت، گفت: با ۱.۵ میلیارد دلار ذخیره‌شده، بدهی‌های گذشته را دادیم زیرا ما با ۵ میلیارد دلار بدهی دولت را در حوزه بودجه ارز تحویل گرفتیم و در این شرایط، بازار شب عید کالاهای اساسی در کشور بدون اینکه ریالی تحمیل کند، مدیریت شد.

نوری قزلجه به تولید محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته زراعی ۲۷ درصد در تولید شکر رشد داشتیم و به هدف‌گذاری در تولید و خودکفایی شکر در پایان دولت چهاردهم نزدیک شده‌ایم. همچنین، ۲۷ درصد تولید ماهیان خاویاری رشد کرد و تا پایان دولت چهاردهم در تولید موز به خودکفایی می‌رسیم.

وی ادامه داد: تولید کودهای فسفات و پتاسه افزایش یافت و ما از واردکننده به صادرکننده در سال‌های آینده تبدیل خواهیم شد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه نفوذ نهاده‌های یارانه‌دار افزایش یافته، گفت: نفوذ نهاده‌های یارانه‌دار ۲۲ درصد در میان روستاییان و عشایر افزایش پیدا کرده است. همچنین رشد ۶۲ درصدی صدور بیمه‌نامه‌ها از فعالیت های این وزارتخانه در سال گذشته زراعی بوده است.

نوری قزلجه با بیان اینکه برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در تولید گوشت در پایان دولت چهاردهم خودکفا شویم، گفت: در شرایطی وعده می‌دهیم که با خشکسالی و کمبود آب مواجه هستیم و بزرگ‌ترین مانع ما، آب است.

وی با بیان اینکه ما در حال حاضر به طور میانگین در مقابل هزار لیتر آب ۱.۳ تا ۱.۴ محصول تولید می‌کنیم، گفت: این در حالی است که می‌توان در ازای ۳ لیتر آب محصول کشاورزی تولید کرد. پس اگر بخواهیم، می‌شود.

