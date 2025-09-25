خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ایجاد نماد اسکناس دلار و یورو در تالار مرکز مبادله از هفته آینده

ایجاد نماد اسکناس دلار و یورو در تالار مرکز مبادله از هفته آینده
کد خبر : 1691376
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: با دستور بانک مرکزی، ایجاد نماد اسکناس دلار و یورو در تالار مرکز مبادله ارز و طلای ایران از هفته آینده عملیاتی می‌شود.

به گزارش ایلنا، مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در فضای مجازی نوشت:«با دستور بانک مرکزی، ایجاد نماد اسکناس دلار و یورو در تالار مرکز مبادله ارز و طلای ایران از هفته آینده عملیاتی می‌شود.

هدف از ایجاد این نماد، تخصیص و تامین سریع ارز تجاری خرد و تسریع در ترخیص کالاهای مورد نیاز بازار است و از اوایل هفته آینده تمام صادرکنندگان، ارز صادراتی خود را عرضه و واردکنندگان می‌توانند از طریق این نماد، ارز مورد نیاز خود را تامین و کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند.»

ایجاد نماد اسکناس دلار و یورو در تالار مرکز مبادله از هفته آینده

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی