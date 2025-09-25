ایجاد نماد اسکناس دلار و یورو در تالار مرکز مبادله از هفته آینده

به گزارش ایلنا، مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در فضای مجازی نوشت:«با دستور بانک مرکزی، ایجاد نماد اسکناس دلار و یورو در تالار مرکز مبادله ارز و طلای ایران از هفته آینده عملیاتی می‌شود.

هدف از ایجاد این نماد، تخصیص و تامین سریع ارز تجاری خرد و تسریع در ترخیص کالاهای مورد نیاز بازار است و از اوایل هفته آینده تمام صادرکنندگان، ارز صادراتی خود را عرضه و واردکنندگان می‌توانند از طریق این نماد، ارز مورد نیاز خود را تامین و کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند.»

