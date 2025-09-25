خبرگزاری کار ایران
خسارت ۴۴۰ همتی خشکسالی به بخش کشاورزی

خشکسالی گسترده در سال زراعی جاری، با کاهش سطح کاشت و برداشت، بیش از ۴۴۰ هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی کشور خسارت وارد کرد. این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی تلاش دارد با حمایت از بهره‌برداران و به‌کارگیری روش‌های نوین، اثرات این بحران را کاهش دهد و امنیت غذایی را تأمین کند.

به گزارش ایلنا به نقل از  وزارت جهاد کشاورزی، نبی الله رشنو مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی، با اعلام این خبر گفت: بر اساس جمع‌بندی نتایج گزارش‌ها در شش ماهه نخست سال جاری، خشکسالی خسارت قابل توجهی به تولیدات بخش کشاورزی در سطح کشور وارد کرده است.

وی افزود: بر اساس این گزارش‌ها، بیشترین خسارت مربوط به بخش باغبانی با ۴۷ درصد است و پس از آن، زراعت با ۳۷ درصد در رتبه دوم قرار دارد. رشنو ادامه داد: دام و طیور، زنبورعسل و شیلات با ۱۱ درصد، آب و خاک و امور زیربنایی با ۴ درصد و منابع طبیعی و آبخیزداری با ۱ درصد، دیگر بخش‌هایی هستند که از خشکسالی آسیب دیده‌اند.

رشنو با اشاره به پایداری شرایط خشکسالی در کشور، اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی با حمایت‌های لازم از بهره‌برداران بخش، باروری حداکثری ظرفیت‌ها و فرصت‌های ملی و استانی، استفاده بهینه از سهم آب تخصیص یافته و به‌کارگیری توانمندی‌های متعدد فنی و تکنولوژیک، به‌ویژه تحت مدیریت الگوی کشت متنوع و متناسب با شرایط محیطی، تلاش می‌کند تا بسترهای لازم برای تأمین امنیت غذایی در سطح کشور و مراقبت از بازارهای تجاری را بیش از پیش فراهم کند.

وی تاکید کرد که با وجود محدودیت‌های ناشی از خشکسالی، وزارت جهاد کشاورزی مصمم است با اتخاذ تدابیر مناسب و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، کمترین آسیب به تولیدات کشاورزی وارد شود و امنیت غذایی جامعه تضمین شود.

