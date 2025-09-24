رکوردشکنی سایپا در فروش و تحویل محصولات در شهریورماه
سایپا در شهریورماه با فروش و تحویل محصولات، رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند.
به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، سایپا در شهریورماه امسال با صدور فاکتور برای بیش از ۳۴ هزار دستگاه خودرو، رکورد ششماهه خود را شکست و همچنین بالاترین میزان فروش ریالی در تاریخ این شرکت را به ثبت رساند.
سایپا با برنامهریزی دقیق و اجرای استراتژیهای مؤثر فروش، نهتنها در تعداد فاکتورهای صادرشده رکورد جدیدی ثبت کرد، بلکه توانست رکورد تاریخی فروش ریالی خود را نیز ارتقا دهد.
گفتنی است، این شرکت در پنجماهه نخست امسال در بخش تحویل حضوری محصولات، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد بیش از ۸.۵ درصدی را تجربه کرده است.
با تداوم این روند و بهبود فرآیندهای تولید، فروش و تحویل، خودروها برای ماههای آتی افزایش پیدا میکند.