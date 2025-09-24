به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی روز چهارشنبه در حاشیه رونمایی از طرح ملی سبا در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه اکنون بیش از ۷۵ درصد مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها تکمیل است، اظهار داشت: به طور قطع زمستان امسال شرایط بهتری را در تامین برق نسبت به سال گذشته خواهیم داشت.

وی ادامه داد: به‌تدریج تا یک‌ماه آینده ذخایر سوخت نیروگاهی تکمیل خواهد شد و با هماهنگی خوبی که با وزارت نفت داریم این روند ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: برنامه‌های خوبی را برای تامین مطلوب‌تر برق برای فصل سرد امسال برنامه‌ریزی کرده ایم و با همکاری وزارت نفت خواهیم توانست شرایط را بهتر مدیریت کنیم.

رجبی مشهدی گفت: بر اساس مواد و احکام قانون برنامه هفتم و قانون مانع‌زدایی، پیش‌بینی شده به‌کسانی که صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی داشته باشند، برقی که صرفه‌جویی می‌شود از طریق گواهی صرفه‌جویی به آنان بازگردانده شود.

وی توضیح داد: این گواهی‌ها این قابلیت را دارند به‌عنوان برقی که قطع نمی‌شود در اختیار صنایع قرار بگیرند و یا در تابلوی بهینه سازی مصرف عرضه می‌شوند که قیمت بسیار بالایی دارد که قطعا از آن استقبال می‌شود.

وی درباره نحوه اعطای مشوق‌های به‌صرفه‌جویی برق در بخش خانگی، ادامه داد: از امسال طرح کارور برق در حال راه‌اندازی است که بر اساس آن، تا تابستان آینده مشترکانی که در بخش خانگی صرفه‌جویی می‌کنند می‌توانند برق صرفه‌جویی شده را به کاور برق برسانند.

مدیرعامل توانیر درباره نقش واردات گاز از روسیه در کاهش ناترازی سوخت نیروگاه‌ها افزود: به‌طور قطع افزایش تامین گاز به کاهش مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها و پایداری تولید برق در فصل سرما کمک خواهد کرد.

رجبی مشهدی ادامه‌داد: تا پایان سال ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به هفت‌هزار مگاوات می‌رسد و این مهم کمک قابل توجهی به کاهش محدودیت‌های تامین برق در تابستان سال ۱۴۰۵ خواهد کرد.

وی خاطرنشان‌کرد: همچنین از مجموع ۱۰ هزار مگاوات نیروگاهی که توسط صنایع در حال ساخت است، عملیات احداث هفت‌هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه دیگر آغاز شده که امید است با آمدن بخشی از این ظرفیت تا پیش از پیک تابستان آینده، ظرفیت تأمین برق افزایش یابد.

مدیرعامل توانیر به نقش مهم بارش‌ها در استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های برق آبی اشاره کرد و گفت: میزان کاهش ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۵ ارتباط مستقیمی با ظرفیت استفاده از نیروگاه‌های برق آبی دارد که باید ببینیم میزان بارش‌ها و ذخایر سدها برای استفاده از این ظرفیت به‌چه‌صورت خواهد بود.

به گزارش ایلنا، رویداد ملی سفیران بهینه سازی انرژی (سبا) همزمان با روزهای نخست بازگشایی مدارس در تهران با هدف فرهنگ‌سازی مصرف آغاز به کار کرد.

