سند جامع همکاری‌های تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا امضا شد

سند جامع همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا ، به عنوان نقشه راه مناسبات سه سال آتی ، در پایان نخستین جلسه کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد در مسکو، به امضاء وزیر صمت ایران و وزیر توسعه تجارت اتحادیه اوراسیا رسید.

به گزارش ایلنا، این سند روز چهارشنبه دوم مهرماه به امضای سیدمحمد اتابک وزیر صنعت ، معدن و تجارت کشورمان و «آندری اسلپنف» وزیر توسعه تجارت اتحادیه اوراسیا رسید.

جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا چهارم دی‌ماه ۱۴۰۲ در آیینی در سن‌پترزبورگ موافقتنامه تجارت آزاد امضا کردند. بنا بر این توافقنامه که از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ ، دو ماه پس از تصویب در مجالس کشورهای طرف قرارداد - اجرایی شد، طرفین تعرفه‌های گمرکی را برای حدود ۸۷ درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به صورت کامل حذف کردند.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک اتحادیه اقتصادی میان‌دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. اعضای ناظر فعال این اتحادیه، جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان و کوبا هستند. ایران در سال ۱۴۰۳ به عنوان عضو ناظر به این اتحادیه پیوست.

 

