خبرگزاری کار ایران
با افزایش سرمایه بانک کشاورزی، قدرت تسهیلات دهی این بانک تا پنج برابر تقویت می شود

رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و آق‌قلا و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر نقش بی‌بدیل بانک کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، خواستار اقدام فوری دولت برای افزایش سرمایه این بانک شد و تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک کشاورزی و پرداخت مطالبات ۱۷۰ همتی بانک کشاورزی از دولت، می‌تواند توان تسهیلات‌دهی این بانک را تا پنج برابر ارتقا دهد و پشتوانه‌ای راهبردی برای کشاورزی کشور باشد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی، جایگاه این بانک را در نظام اقتصادی و تامین امنیت غذایی کشور «حیاتی و بی‌بدیل» توصیف کرد.

وی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی در شرایط حساس جهانی اظهار داشت:  هنگام وقوع هر بحران، از جنگ‌های کوتاه‌مدت گرفته تا حوادث غیرمترقبه، نخستین موضوعی که در سطح دولت و سران قوا مطرح می‌شود، ضرورت حفظ ذخایر غذایی است و بانک کشاورزی در این عرصه نقشی محوری دارد و باید از ظرفیت‌های آن به طور کامل پشتیبانی شود.

سنگدوینی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک کشاورزی مطالبه مشترک کمیسیون‌های تخصصی مجلس و وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: بانک کشاورزی هم‌اکنون بیش از ۱۷۰ همت از دولت مطالبات دارد. پرداخت بخشی از این مطالبات و اختصاص حداقل ۷۰ همت به عنوان افزایش سرمایه، می‌تواند قدرت تسهیلات‌دهی بانک را تا پنج یا حتی شش برابر افزایش دهد.

او ادامه داد: افزایش هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت، رشد قیمت نهاده‌ها، کود و سموم و همچنین توسعه آبیاری و کشاورزی نوین، نیاز کشاورزان به تسهیلات گسترده را دوچندان کرده است و تنها بانکی که می‌تواند در این عرصه پاسخگو باشد، بانک کشاورزی است و دولت، وزارت اقتصاد و تمامی دستگاه‌ها باید برای تقویت سرمایه این بانک همکاری کنند.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در پایان تأکید کرد: تحقق افزایش سرمایه بانک کشاورزی نه تنها به پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی کشور کمک می‌کند، بلکه پشتوانه‌ای مطمئن برای معیشت کشاورزان و توسعه پایدار بخش کشاورزی خواهد بود.

