با عاملیت بانک کشاورزی 150 همت از مطالبات گندمکاران پرداخت شد
با عاملیت بانک کشاورزی تا نیمه اول شهریورماه 150 همت معادل 95 درصد مطالبات گندمکاران بابت خرید تضمینی گندم به حساب آنان واریز شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، روند واریز مطالبات گندمکاران در سال جاری نسبت به مقطع مشابه سال گذشته، 36 درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش، تا پایان شهریورماه سال جاری 7 میلیون و 708 هزار تن گندم در قالب یک میلیون و 590 هزار محموله به 1143 مرکز خرید در سطح کشور تحویل داده شده و 95 درصد ارزش گندم خریداری شده به حساب کشاورزان واریز شده است.

این گزارش می افزاید: روند خرید تضمینی گندم و واریز وجوه همچنان ادامه دارد.

 

