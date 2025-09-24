به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی در رویداد ملی سبا(سرافراز بمان ایران) که در باغ کتاب و با حضور تعدادی از دانش آموزان برگزار شد، با بیان اینکه یکی از تکالیف ما در حوزه برق فرهنگسازی در زمینه مدیریت مصرف برق است، اظهار داشت: برق ایران یک صنعت پرافتخار است و ما جزء ۱۴ کشور تولید برق، ۵ کشور اول سازنده توربین هستیم و ۹۵ درصد تجهیزات داخلی است و خدمات فنی و مهندسی را به دیگر کشورها نیز صادر می‌کنیم.

وی افزود: ما ۹۸۰ هزار کیلومتر شبکه داریم که ۲۵ برابر فاصله تا کره ماه است که برای این میزان شبکه ۱۵۰ هزار نفر نیروی کار در حال تعمیر، نگهداری و انتقال برق هستند.

مدیر عامل توانیر گفت: در حال حاضر ۹۷ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی داریم و به لحاظ مصرف نیز پرمصرف هستیم به طوری که دو برابر متوسط جهان مصرف برق داریم.

وی با بیان اینکه برق کالای ارزشمندی است، نیروگاهها باید گاز و گازوییل مصرف کنند تا برق تولید کنند بنابراین هرقدر مصرف برق بیشتر شود آلایندگی نیز بیشتر می شود.

وی با بیان اینکه با صرفه جویی برق بیشتری برای بخش تولید و صنایع تامین خواهد شد، گفت: دانش آموزان از کودکی می توانند به بهینه سازی مصرف برق کمک کنند که سرمایش و نور برای محیط زندگی همه تامین شود.

رجبی مشهدی تاکید کرد: دانش آموزان می توانند کمک کنند از سرمایه های کشور بصورت بهینه استفاده شود و تلاش ۱۵۰ هزار نفر نیروی کار به نتیجه مطلوب برسد.

