در نشست خبری مطرح شد:
۲ برابر متوسط جهان برق مصرف میکنیم/ کمک دانش آموزان به حفظ ثروت کشور
مدیر عامل توانیر گفت: در حال حاضر، ۹۷ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی داریم و به لحاظ مصرف نیز پرمصرف هستیم به طوری که دو برابر متوسط جهان مصرف برق داریم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی در رویداد ملی سبا(سرافراز بمان ایران) که در باغ کتاب و با حضور تعدادی از دانش آموزان برگزار شد، با بیان اینکه یکی از تکالیف ما در حوزه برق فرهنگسازی در زمینه مدیریت مصرف برق است، اظهار داشت: برق ایران یک صنعت پرافتخار است و ما جزء ۱۴ کشور تولید برق، ۵ کشور اول سازنده توربین هستیم و ۹۵ درصد تجهیزات داخلی است و خدمات فنی و مهندسی را به دیگر کشورها نیز صادر میکنیم.
وی افزود: ما ۹۸۰ هزار کیلومتر شبکه داریم که ۲۵ برابر فاصله تا کره ماه است که برای این میزان شبکه ۱۵۰ هزار نفر نیروی کار در حال تعمیر، نگهداری و انتقال برق هستند.
وی با بیان اینکه برق کالای ارزشمندی است، نیروگاهها باید گاز و گازوییل مصرف کنند تا برق تولید کنند بنابراین هرقدر مصرف برق بیشتر شود آلایندگی نیز بیشتر می شود.
وی با بیان اینکه با صرفه جویی برق بیشتری برای بخش تولید و صنایع تامین خواهد شد، گفت: دانش آموزان از کودکی می توانند به بهینه سازی مصرف برق کمک کنند که سرمایش و نور برای محیط زندگی همه تامین شود.
رجبی مشهدی تاکید کرد: دانش آموزان می توانند کمک کنند از سرمایه های کشور بصورت بهینه استفاده شود و تلاش ۱۵۰ هزار نفر نیروی کار به نتیجه مطلوب برسد.