فروش فوق‌العاده خودرو آغاز شد + لینک
فروش فوق‌العاده سه محصول گروه خودروسازی سایپا از ساعت ۱۰ صبح امروز آغاز شد و تا ۵ مهرماه ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، در این طرح فروش سه محصول کوییک GXRL با رینگ فولادی و ترمز ESC، سهند S و ساینا S با استاندارد ۸۵‌ گانه عرضه شده است. 

این طرح در قالب سه روش متقاضیان عادی، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده اجرا می‌شود و زمان تحویل خودرو‌ها ۹۰ روزه در نظر گرفته شده است.

ثبت‌نام از امروز تا پایان روز شنبه ۵ مهرماه از طریق پایگاه اینترنتی فروش محصولات سایپا به نشانی saipa.iranecar.com انجام می‌شود و پس از برگزاری قرعه‌کشی، متقاضیان منتخب امکان واریز وجه خودرو را خواهند داشت.

براساس این گزارش؛ در این طرح فروش محدودیت کد ملی برای ثبت‌نام‌ها اعمال می‌شود و افرادی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند امکان ثبت‌نام نخواهند داشت.

انتهای پیام/
