به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری عصر امروز سه شنبه در نشست مدیریت آب در بخش کشاورزی با بیان این مطلب، تاکید کرد: باید با توسعه پژوهش ها درباره روش های علمی و فنی و آموزش و ترویج آنها برای افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی اقدام شود.

وی با اشاره به این که این مرز و بوم در طول هزاران سال تاریخ خود همواره درگیر قحطی‌ها و خشکسالی‌های سخت بوده است، اظهار کرد: اجداد ما با بکارگیری علم و فناوری های روز از جمله از طریق قنات ها این تمدن را نجات داده اند و امروز با بهره گیری از پیشرفت های علمی و تکنولوژی می توانیم و باید کاری کنیم تا مشکلات کم آّبی در کشور مدیریت شود.

نوری با اشاره به ناترازی اعتبارات توسعه سامانه های نوین آبیاری با هدف گذاری برنامه هفتم پیشرفت، گفت: باید با ارائه مشاوره و کمک های فنی، آموزشی و ترویجی برای گسترش بکارگیری سامانه های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی تلاش کنیم.

وی از پیگیری اجرای فاز دوم طرح 550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام از طریق فاینانس و همچنین اجرای سامانه های گرمسیری در غرب و شمال غرب کشور خبر داد و افزود: تاثیر اجرای طرح های آب و خاک بر افزایش بهره وری آب و تولید محصولات کشاورزی باید احصاء و تبیین شود.

