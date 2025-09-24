خبرگزاری کار ایران
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد:

توسعه سامانه‌های نوین آبیاری راهبرد وزارت جهاد کشاورزی است

کد خبر : 1690821
وزیر جهاد کشاورزی گفت: توسعه سامانه های نوین آبیاری، بکارگیری روش های به زراعی و اصلاح نباتات و تغییر زمان کشت بهاره به کشت پاییزه با هدف استفاده از بارش ها از راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش بهره وری آب است.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری عصر امروز سه شنبه در نشست مدیریت آب در بخش کشاورزی با بیان این مطلب، تاکید کرد: باید با توسعه پژوهش ها درباره روش های علمی و فنی و آموزش و ترویج آنها برای افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی اقدام شود.

وی با اشاره به این که این مرز و بوم در طول هزاران سال تاریخ خود همواره درگیر قحطی‌ها و خشکسالی‌های سخت بوده است، اظهار کرد: اجداد ما با بکارگیری علم و فناوری های روز از جمله از طریق قنات ها این تمدن را نجات داده اند و امروز با بهره گیری از پیشرفت های علمی و تکنولوژی می توانیم و باید کاری کنیم تا مشکلات کم آّبی در کشور مدیریت شود.

نوری با اشاره به ناترازی اعتبارات توسعه سامانه های نوین آبیاری با هدف گذاری برنامه هفتم پیشرفت، گفت: باید با ارائه مشاوره و کمک های فنی، آموزشی و ترویجی برای گسترش بکارگیری سامانه های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی تلاش کنیم.

وی از پیگیری اجرای فاز دوم طرح 550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام از طریق فاینانس و همچنین اجرای سامانه های گرمسیری در غرب و شمال غرب کشور خبر داد و افزود: تاثیر اجرای طرح های آب و خاک بر افزایش بهره وری آب و تولید محصولات کشاورزی باید احصاء و تبیین شود. 

